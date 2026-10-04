Loạt trường tại Bắc Ninh chưa tổ chức ăn bán trú: UBND thành phố vào cuộc

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 11048/UBND-KGVX về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm an toàn, chất lượng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Bắc Ninh, tính đến ngày 2/10, toàn thành phố đã có 266 trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, liên cấp, THPT) tổ chức ăn bán trú theo nhu cầu.

Học sinh ăn bán trú tại Trường Tiểu học Tiên Du, phường Tiên Du. (Ảnh: Thanh Tú).

Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn tới 46 trường chưa triển khai, trong đó tập trung tại các khu vực đông dân cư như phường Võ Cường, phường Kinh Bắc.

Đáng chú ý, nhiều trường có số lượng học sinh đăng ký bán trú lên tới hàng nghìn em nhưng vẫn đang “tắc”, như: Trường Tiểu học&THCS Trần Quốc Toản: khoảng 3.500 học sinh; Trường Tiểu học Võ Cường; khoảng 2.800 học sinh; Trường Tiểu học Tiền An: khoảng 2.400 học sinh; Trường Tiểu học & THCS Hoàng Hoa Thám: khoảng 1.700 học sinh.

Siết trách nhiệm người đứng đầu, cấm tình trạng “đùn đẩy”

Trước áp lực lớn từ phụ huynh và học sinh, UBND TP Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương vào cuộc, rà soát toàn diện điều kiện tổ chức tại từng cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Văn bản chỉ đạo nêu rõ: Các đơn vị phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những trường đã có chủ trương nhưng chậm triển khai; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Học sinh ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Bắc Giang.

Đối với các trường học chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất để nấu ăn tại chỗ, chính quyền địa phương phải có phương án phối hợp lựa chọn nhà cung cấp suất ăn công nghiệp hoặc dịch vụ nấu ăn ngoài theo đúng quy định. Quy trình lựa chọn bắt buộc phải công khai, minh bạch, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như hàm lượng dinh dưỡng cho học sinh.

“Chủ tịch UBND các xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra chậm trễ, buông lỏng kiểm tra hoặc thiếu giám sát trong việc triển khai bữa ăn bán trú”, văn bản nêu.

Kiểm soát chặt từ nguồn gốc đến bàn ăn

Để bảo đảm bữa ăn học đường an toàn, UBND TP Bắc Ninh giao Sở GD&ĐT phối hợp liên ngành với Sở Y tế và UBND các xã, phường thiết lập cơ chế giám sát đa tầng như: Lập danh sách, phân loại; Đánh giá cụ thể từng trường chưa tổ chức bán trú, bóc tách khó khăn để có hướng tháo gỡ kịp thời.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú tại phường Bắc Giang.

Đồng thời kiểm tra quy trình khép kín, siết chặt từ khâu nhập nguyên liệu, chế biến, bảo quản đến quá trình vận chuyển, giao nhận suất ăn tại trường nhằm triệt tiêu mọi nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp tình hình tổ chức bán trú trên địa bàn để báo cáo UBND thành phố.

Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được kịp thời báo cáo để xem xét, chỉ đạo.