Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định ra sao từ 15/11?

Một buổi họp cha mẹ học sinh tại trường tiểu học. Ảnh: Trường Tiểu học Phú Diễn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh kèm theo Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11. Trong đó, Điều lệ mới quy định cụ thể quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở cấp nhóm, lớp và cấp cơ sở giáo dục.

Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp, Điều lệ quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh được cung cấp thông tin cần thiết liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp theo quy định của pháp luật và Điều lệ;

Bên cạnh đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh có quyền tham gia ý kiến về nội dung phối hợp trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh trong nhóm, lớp.

Cùng với đó là phản ánh, kiến nghị với giáo viên phụ trách nhóm, lớp, giáo viên chủ nhiệm hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp;

Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp có quyền đề nghị giáo viên phụ trách nhóm, lớp, giáo viên chủ nhiệm hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức trao đổi về những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh trong nhóm, lớp.

Đồng thời được cơ sở giáo dục tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ.

Trong khi đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục được cung cấp thông tin cần thiết liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục được tham gia ý kiến về nội dung phối hợp trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh.

Đồng thời phản ánh, kiến nghị với người đứng đầu cơ sở giáo dục về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục.

Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục được quyền đề nghị người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức trao đổi, đối thoại với cha mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, học sinh; được cơ sở giáo dục tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ.