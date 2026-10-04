Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh trao 372 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó

Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu trao giấy chứng nhận cho học sinh, sinh viên.

Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng

Chương trình đã trao 372 suất học bổng với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó có 287 suất dành cho học sinh của 33 trường trung học phổ thông, 30 suất cho học sinh của 6 trung tâm giáo dục thường xuyên và 55 suất cho sinh viên 6 trường đại học, cao đẳng thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm khích lệ và nhân rộng những tấm gương học sinh, sinh viên vượt khó.

Đa số các em nhận học bổng đều có hoàn cảnh đặc biệt ngặt nghèo: có em khuyết tật, mồ côi, gia đình éo le (cha mẹ ly hôn, mắc bệnh hiểm nghèo), không có nhà ở ổn định hoặc phải ở trọ, ở nhờ. Dù xuất phát điểm thiệt thòi, điểm chung ở các em là ý chí kiên cường, khát khao vươn lên bằng con đường học tập và rèn luyện.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Cảnh Hạnh trao học bổng cho các em học sinh.

Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi lễ.

Hướng đến các mô hình hỗ trợ khuyến học dài hạn cho học sinh

Nhắn nhủ tới các em học sinh, sinh viên, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hội khuyến học các cấp để kịp thời phát hiện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó là hướng đến các mô hình hỗ trợ dài hạn, đồng hành với các em học sinh trong suốt quá trình học tập đến khi tốt nghiệp và có việc làm ổn định.

Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh cũng khích lệ các em học sinh tiếp tục phấn đấu vươn lên: "Chúng ta không chỉ học cho riêng bản thân mình mà học cho tương lai, cho gia đình và cho đất nước. Chỉ có con đường học, học để biết mình còn thiếu rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống".

Đại diện Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng cho các em học sinh.

Đại diện cho các bạn trẻ nhận học bổng, em Bùi Văn Huấn (sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu) đã gửi lời tri ân sâu sắc đến Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm.

Em chia sẻ, những suất học bổng này không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm niềm tin và hy vọng để các em tiếp tục vững bước trên con đường tương lai.