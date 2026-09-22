Giang Thành thành lập mới 10 chi bộ

Thường trực Đảng ủy xã Giang Thành trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các chi bộ.

Chiều 22/9, Đảng ủy xã Giang Thành tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giang Thành quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã.

Đồng thời, thành lập mới 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, gồm: Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Phòng Văn hoá - Xã hội; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Chi bộ Trạm Y tế.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Giang Thành Võ Văn Bình trao quyết định điều động các công chức khối Đảng.

Chủ tịch UBND xã Giang Thành Tạ Hiệp trao quyết định điều động, phân công công chức khối chính quyền.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Giang Thành quyết định điều động 5 công chức; Chủ tịch UBND xã Giang Thành quyết định điều động, phân công 3 công chức nhận nhiệm vụ tại các đơn vị mới.