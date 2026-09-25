Hà Nội tập huấn bơi cứu nạn cứu hộ cho 430 chiến sĩ
Trước diễn biến khó lường của thời tiết, thiên tai, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, cứu hộ càng trở nên cấp bách. Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với mọi tình huống, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn bơi cứu hộ, cứu nạn cho 430 cán bộ, chiến sĩ là lực lượng nòng cốt các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tap-huan-boi-cuu-nan-cuu-ho-cho-430-chien-si-419396.htm