Nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường biển

Theo ghi nhận của chúng tôi, buổi diễn tập quy tụ sự tham gia của đông đảo lực lượng, phương tiện với tinh thần sẵn sàng, chủ động cao độ - từ các tàu, xuồng chuyên dụng ứng phó tràn dầu, xe chữa cháy, cho đến lực lượng cảng vụ, biên phòng, công an, y tế, phòng thủ dân sự và lực lượng các kho lân cận. Sự có mặt đầy đủ của các lực lượng là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Các lực lượng xử lý tình huống cháy trong quá trình thu gom dầu tràn tại vịnh ven bờ.

Tình huống diễn tập được đưa ra: Trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài gây ra sạt lở, làm bể chứa xăng dầu số 1 hư hỏng, xuất hiện vết nứt và rò rỉ khoảng 18m3 dầu DO tràn ra môi trường.

Các đơn vị tham gia ứng phó, khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện theo phương án đã thống nhất. Lực lượng Kho K83 duy trì công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) để kiểm soát các nguy cơ cháy nổ tại khu vực bể số 1. Xí nghiệp Petec Đà Nẵng tăng cường 1 xe PCCC tại khu bể số 1 để túc trực sẵn sàng. Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung tăng cường lực lượng và hướng dẫn hỗ trợ lực lượng K83 kỹ thuật thu gom, làm sạch. Kho xăng dầu 182 tăng cường 1 xe cứu thương tại khu bể số 1 để túc trực sẵn sàng.

Sau khi Đại tá Lê Xuân Thắng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập ra mệnh lệnh: Các đơn vị triển khai “Phun nước làm mát” xung quanh bể số 1!

Trong thời gian ngắn, lực lượng của Kho K83 lập tức phun nước làm mát để phòng, chống và kiểm soát nguy cơ cháy nổ. Công tác phun nước làm mát tại khu vực xung quanh bể số 1 được khẩn trương thực hiện và kiểm soát hoàn toàn các nguy cơ cháy nổ tại khu vực bể số 1.

Tàu của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung tham gia xử lý dầu tràn tại vịnh Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Đối với tình huống thu gom, làm sạch dầu tràn, các lực lượng Kho K83, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung, Kho xăng dầu Petec Đà Nẵng, Kho xăng dầu 182 đã phối hợp, hiệp đồng hiệu quả. Theo đó, công tác thu gom, làm sạch dầu tràn trong đê bao bể số 1 đã được làm sạch hoàn toàn, thu gom được 1 tấn chất thải nhiễm dầu, tập kết tại khu vực an toàn có lót bạt để tránh gây ô nhiễm thứ cấp. Lượng chất thải nhiễm dầu được vận chuyển về khu xử lý chất thải nhiễm dầu của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Các lực lượng triển khai phao quây cô lập dầu tràn tại khu vực ao đầm.

Trao đổi với chúng tôi ngay sau khi kết thúc cuộc diễn tập, Đại tá Lê Xuân Thắng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Quân đội cho biết: “Cuộc diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở “TD-26” của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, phương tiện kỹ thuật. Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho từng lực lượng, bảo đảm an toàn kinh doanh xăng dầu; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa doanh nghiệp với các lực lượng chức năng địa phương, chủ động ứng phó sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường biển".

Theo Đại tá Dương Văn Tám, Giám đốc Công ty xăng dầu Quân đội khu vực 2, cuộc diễn tập có ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ giúp nâng cao năng lực ứng phó sự cố, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho các lực lượng, mà còn góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, bảo vệ môi trường biển, đồng thời tăng cường hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa doanh nghiệp với các lực lượng chức năng địa phương trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn.