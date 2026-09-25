Nữ tài xế cố vượt thanh chắn, ô tô mắc kẹt giữa đường ray khi tàu hỏa đang đến

Một tình huống nguy hiểm vừa được ghi lại tại đường ngang đường sắt ở bang Kerala, Ấn Độ, khi một nữ tài xế điều khiển chiếc SUV Suzuki Jimny cố tình vượt qua thanh chắn đang hạ xuống để di chuyển qua đường sắt.

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Theo đoạn video được tài khoản The Er Doctor chia sẻ trên mạng xã hội X, chiếc xe ngay sau đó mắc kẹt dưới rãnh đường ray đường sắt. Nữ tài xế hoảng hốt liên tục đạp ga, cố đưa chiếc ô tô thoát khỏi đường ray. Tuy nhiên, dù động cơ vẫn hoạt động, chiếc xe không thể di chuyển khỏi vị trí mắc kẹt.

Những nỗ lực tăng ga liên tiếp khiến khói bắt đầu bốc lên từ khu vực bánh xe. Tình huống trở nên nguy hiểm hơn khi tiếng còi báo đoàn tàu đang đến gần vang lên. Nhận thấy không còn thời gian để giải cứu chiếc xe, nữ tài xế cùng những người đi trên ô tô lập tức mở cửa, bỏ lại phương tiện giữa đường ray để chạy thoát thân.

Theo thông tin được chia sẻ kèm đoạn video, nhóm phụ nữ trên ô tô đã cố vượt qua đường ngang khi thanh chắn đang hạ xuống và không may khiến chiếc xe bị mắc kẹt.

Sự cố khiến đoàn tàu phải chậm hành trình khoảng 30 phút. Cảnh sát sau đó có mặt tại hiện trường và cứu hộ chiếc ô tô ra khỏi đường ray.

Đoạn video thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội X. Một số người cho rằng nữ tài xế đã quá tự tin vào khả năng điều khiển phương tiện. Vấn đề chính nằm ở kỹ năng của người cầm lái. Việc sở hữu những mẫu xe có khả năng chạy địa hình có thể khiến người lái chủ quan trong trong các tình huống giao thông phức tạp.

Theo khuyến cáo của Cục Đường sắt Liên bang Mỹ (FRA), khi đến gần đường ngang đường sắt, người lái cần giảm tốc độ, quan sát hai phía và chỉ đi qua khi chắc chắn có đủ khoảng trống để xe thoát hoàn toàn khỏi đường ray. Tuyệt đối không cố vượt khi đèn cảnh báo đã bật hoặc thanh chắn đang hạ xuống. Nếu ô tô bị mắc kẹt trên đường ray, người trên xe phải lập tức rời khỏi phương tiện, di chuyển đến nơi an toàn và thông báo cho cơ quan chức năng; không cố khởi động hay đạp ga để cứu xe khi tàu đang đến gần.

Theo India Today/FRA

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