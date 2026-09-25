Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 7 phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Trung tá Nguyễn Hữu Chí, báo cao viên trình bày chuyên đề tại buổi tuyên truyền pháp luật.

Theo đó, Viện kiểm sát Quân sự (VKSQS) Quân khu 7 phối hợp cùng Sư đoàn Bộ binh 5/Quân khu 7 tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 2250 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ tại Hội trường Sư đoàn Bộ binh 5 và trực tuyến đến 3 điểm cầu Trung đoàn 4, 5 và 271.

Phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những mặt công tác quan trọng của ngành Kiểm sát được quy định trong Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt mặt công tác trên và nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị.

Tại buổi tuyên truyền, Trung tá Nguyễn Hữu Chí – Trưởng Ban 2 và Trung tá Cao Phi Cương báo cáo viên của Viện kiểm sát quân sự Quân khu 7 đã phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên đề: Phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc, cá độ, cho vay nặng lãi;

Chuyên đề: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với quân nhân trong và ngoài giờ làm nhiệm vụ và Chuyên đề: Chấp hành pháp luật, kỷ luật khi tham gia hoạt động trên mạng xã hội và môi trường số.

Ngoài các chuyên đề trên, báo cáo viên của Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 7 còn giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nói chung và Viện kiểm sát quân sự nói riêng. Đặc biệt nhấn mạnh, làm rõ những nội dung có liên quan đến Quân nhân; một số vi phạm thường gặp trong thực tiễn và biện pháp phòng ngừa.

Các nội dung được truyền đạt một cách sinh động, kết hợp trình chiếu, hình ảnh minh họa, tạo sự chú ý và tương tác tích cực với người nghe. Việc đổi mới hình thức, cách thức tiến hành bảo đảm phong phú, sinh động, bám sát yêu cầu thực tiễn giúp người nghe dễ tiếp thu; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao hiệu quả chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Việc phổ biến nội dung của các chuyên đề nói trên, qua đó càng nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ tại Sư đoàn Bộ binh 5/Quân khu 7. Xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần hạn chế thấp nhất tình hình vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa, giảm thiểu và đi đến chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật; từ đó xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.