PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết làm Chủ tịch Hiệp Hội y học TPHCM

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương làm Chủ tịch Hiệp Hội y học TPHCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 25/9, theo thông tin từ Hiệp hội Y học TPHCM, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, vừa được bầu làm Chủ tịch Hiệp Hội Y học TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là bước tiếp theo trong hành trình hơn 30 năm gắn bó với ngành y của PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, từ một bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ đến người đứng đầu một bệnh viện chuyên khoa sản phụ hàng đầu của TPHCM.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết là Tiến sĩ Y khoa, Thạc sĩ Y tế công cộng, bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa.

Bà bắt đầu công tác tại Bệnh viện Từ Dũ từ năm 1994. Sau thời gian học thạc sĩ tại Trường Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ), bà trở lại bệnh viện, lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn, từ bác sĩ điều trị, Phó Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình, Phó Trưởng khoa Hiếm muộn, Trưởng khoa Hiếm muộn đến Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

Từ tháng 7-2015, bà được giao nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương và đảm nhiệm vị trí này cho đến nay.

Trong lĩnh vực chuyên môn, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết có nhiều năm gắn bó với điều trị hiếm muộn. Khoa Hiếm muộn Bệnh viện Hùng Vương đạt chứng nhận RTAC về quản lý chất lượng hỗ trợ sinh sản; nhiều khoa của bệnh viện đạt tiêu chuẩn ISO 15189.

Trong cao điểm dịch COVID-19 năm 2021, Bệnh viện Hùng Vương là một trong những cơ sở y tế đảm nhiệm chăm sóc, điều trị cho thai phụ mắc COVID-19. Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 2.000 sản phụ mắc bệnh, đồng thời thành lập Trung tâm H.O.P.E chăm sóc 259 trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm COVID-19 trong giai đoạn này.

Đây cũng là giai đoạn PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết có những đề xuất liên quan đến tiêm vắc xin cho thai phụ, trong bối cảnh việc bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh đặt ra những yêu cầu đặc biệt cấp thiết.

Không chỉ hoạt động chuyên môn và quản lý bệnh viện, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết còn tham gia hoạt động của HĐND TPHCM trong ba nhiệm kỳ, gắn với các vấn đề y tế, văn hóa - xã hội và an sinh của thành phố.

Các đại biểu tham dự Hiệp hội Y học TPHCM vào sáng 25/9.. Ảnh: Hiệp hội y học TPHCM cung cấp

Với cương vị Chủ tịch Hiệp hội Y học TPHCM, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết sẽ tiếp tục hành trình gắn bó với ngành y ở một vai trò mới.

Hơn ba thập niên trong nghề, từ Bệnh viện Từ Dũ đến Bệnh viện Hùng Vương, dấu ấn của PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết gắn với một quan điểm xuyên suốt: lấy người bệnh làm trung tâm, nâng chất lượng chuyên môn và đưa những tiến bộ của y học đến gần người dân hơn.

Hiệp hội Y học TPHCM xác định 6 chương trình mục tiêu TS.BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Tổng thư ký Hiệp hội Y học TPHCM, cho biết: Hiệp hội Y học TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, có PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết giữ chức Chủ tịch và 6 phó chủ tịch, trong đó có 1 phó chủ tịch chuyên trách. Hiệp hội có 73 hội chuyên khoa trực thuộc với trên 22 ngàn hội viên gồm các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa đầu ngành của TPHCM. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội Y học TPHCM xác định 6 chương trình mục tiêu, tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường đóng góp cho ngành y tế thành phố. Hiệp hội sẽ hoàn thiện quy chế hoạt động, củng cố các hội chuyên ngành, phát triển hội viên và xây dựng cơ sở dữ liệu thành viên. Công tác khoa học, đào tạo được đẩy mạnh thông qua các hội nghị khoa học, đào tạo liên tục, đào tạo trực tuyến, cập nhật kiến thức và thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới kỹ thuật. Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, Hiệp hội nâng cấp website, tăng cường truyền thông nội bộ và phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiệp hội cũng mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; duy trì học bổng Takeda, hỗ trợ 2 hội viên mỗi năm đào tạo tại Nhật Bản. Đồng thời, Hiệp hội tham gia tư vấn, phản biện các chiến lược, dự án và chính sách.