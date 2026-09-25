Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu Long Xuyên đổi mới tư duy, xác định nhiệm vụ đột phá

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 25/9, đoàn công tác của Tỉnh uỷ An Giang do đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng uỷ phường Long Xuyên. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tùng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên thẳng thắn nhìn nhận những nhiệm vụ có tiến độ, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để tập trung khắc phục ngay những hạn chế đã chỉ ra.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đảng ủy phường cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tiềm năng và cơ hội của Long Xuyên trong tổng thể không gian phát triển mới của tỉnh và khu vực. Trên cơ sở đó, địa phương phải đổi mới tư duy, tầm nhìn và xác định những nhiệm vụ đột phá trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Đồng chí Lê Quang Tùng yêu cầu Đảng ủy phường tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy.

Đồng thời, rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch năm 2026, tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, theo kịp tốc độ phát triển nhanh, bền vững.

Đảng ủy phường cũng được yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, cần đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, khu vui chơi, giải trí phục vụ Nhân dân và du khách.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái phát biểu tại buổi làm việc.

9 tháng qua, Đảng ủy phường Long Xuyên tập trung lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy.

Kinh tế - xã hội duy trì ổn định, đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu tỉnh giao. Tổng giá trị sản phẩm đạt hơn 24.000 tỉ đồng, tăng 14,28%; giải ngân đầu tư công đạt 75,59%, giải phóng mặt bằng đạt 91,75%; thu ngân sách hơn 547 tỉ đồng, đạt 78,36% dự toán năm.

Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường được tăng cường; làm sạch dữ liệu đất đai đạt 40,2%.