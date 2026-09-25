Vĩnh Tế kết thúc hoạt động 2 đảng bộ, thành lập mới 9 chi bộ

Trao quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND phường Vĩnh Tế.

9 chi bộ mới gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban Xây dựng Đảng; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra; Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Văn phòng HĐND và UBND phường; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị; Trung tâm Phục vụ hành chính công phường và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng trao các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập.

Chiều 25/9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Tế tổ chức lễ công bố và trao các quyết định kết thúc hoạt động 2 đảng bộ, thành lập 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.