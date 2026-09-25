C06 thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, đưa tiện ích số đến gần người dân

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu trải nghiệm hệ sinh thái Kiosk đa tiện ích: Dịch vụ công, y tế, giáo dục,ngân hàng số,... tại sự kiện. Ảnh: C06.

Ngày 25/9, trong khuôn khổ lễ công bố hành trình mới của Trường đại học Victoria Hòa Bình, C06 và Tập đoàn Sovico triển khai nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là nghi thức trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa C06 và Tập đoàn Sovico.

Trước đó, trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã được thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06 và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico ký kết dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, nhà nước.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn và bà Nguyễn Thị Phương Thảo ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ. Ảnh: C06.

Tại buổi lễ, đại tá Trần Hồng Phú, Phó cục trưởng C06 và ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch hội đồng Trường đại học Victoria Hòa Bình trao Biên bản ghi nhớ hợp tác.

C06 và Sovico tiếp tục cụ thể hóa khuôn khổ hợp tác nhằm nghiên cứu, phát triển các giải pháp phục vụ chuyển đổi số và công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Các nội dung tập trung gồm Trạm công dân số, Bình dân học vụ số, đào tạo kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Bình dân học vụ số hướng tới phổ cập kỹ năng số

Theo giới thiệu của trung tá Nguyễn Tùng Lâm, đại diện C06, Nền tảng Bình dân học vụ số là nền tảng số quốc gia về đào tạo, học trực tuyến do Bộ Công an triển khai, vận hành.

Trung tá Nguyễn Tùng Lâm giới thiệu về Nền tảng Bình dân học vụ số. Ảnh: C06.

Trong khuôn khổ hợp tác, các bên phối hợp phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản; hướng dẫn sử dụng các nền tảng, dịch vụ số và tổ chức các hoạt động đào tạo, truyền thông.

Nhân dịp này, không gian học tập của Trường đại học Victoria Hòa Bình và hệ sinh thái Sovico trên Nền tảng Bình dân học vụ số tại địa chỉ galaxy.binhdanhocvuso.gov.vn cũng được công bố.

Không gian học tập này giới thiệu 5 khóa học đầu tiên, gồm: An toàn thực phẩm trong đời sống hằng ngày; Mạng xã hội và cuộc sống cộng đồng; Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe con người; Cẩm nang phục vụ khách lưu trú tại nhà dân Homestay; Cẩm nang kinh doanh ăn uống tại nhà dân Homestay.

Việc đưa không gian học tập riêng vào hoạt động là bước khởi đầu nhằm gắn các chương trình, học liệu trên Nền tảng Bình dân học vụ số với nhu cầu đào tạo thực tiễn của đơn vị, qua đó góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng số tới người học và cộng đồng.

Trải nghiệm Trạm Công dân số

Tại sự kiện, Phó thủ tướng cùng các lãnh đạo trực tiếp trải nghiệm Trạm Công dân số, tìm hiểu cách thức vận hành và khả năng cung cấp các tiện ích số phục vụ người dân.

Hoạt động trải nghiệm trực tiếp cho thấy hướng tiếp cận trong hợp tác giữa C06 và các doanh nghiệp gắn công nghệ với nhu cầu thực tiễn, hướng tới khả năng tiếp cận và sử dụng thuận tiện, đồng thời tạo ra giá trị cụ thể cho người dân.

Từ Trạm công dân số đến Bình dân học vụ số, các nội dung hợp tác đang từng bước được triển khai theo hướng kết nối công nghệ, đào tạo, nguồn nhân lực và tiện ích số, lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

Sự phối hợp giữa C06 và Tập đoàn Sovico cũng mở ra cơ hội phát huy thế mạnh của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước trong nghiên cứu, phát triển và đưa các mô hình, giải pháp số vào thực tiễn.