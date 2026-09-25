Đối thoại văn hóa và tri thức 2026 mở rộng ngoại giao nhân dân tại Hy Lạp

Chương trình mở ra một không gian có ý nghĩa để thúc đẩy đối thoại quốc tế thông qua văn hóa, giáo dục và tri thức. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp

Đây là một trong những nội dung được đặt ra tại Chương trình Đối thoại văn hóa và tri thức 2026 với chủ đề “Ode to Peace” (tạm dịch “Giai điệu hòa bình”), diễn ra vừa qua tại Athens, Hy Lạp.

Chương trình do Liên đoàn các Câu lạc bộ và Hiệp hội UNESCO châu Âu và Bắc Mỹ phối hợp với Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Piraeus và các đảo của Hy Lạp tổ chức, với sự phối hợp của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm Thông tin UNESCO và một số đơn vị liên quan.

Đại sứ Phạm Thị Thanh Hương (thứ hai, phải sang) trao quà cho trẻ em Hy Lạp tại sự kiện cùng ông Ioannis Maronitis (thứ ba, từ trái sang). Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thanh Hương, Chủ tịch Liên đoàn các Câu lạc bộ và Hiệp hội UNESCO châu Âu và Bắc Mỹ Ioannis Maronitis cùng các chuyên gia, nhà giáo dục, nghệ sĩ và đại diện các tổ chức văn hóa.

Theo ông Ioannis Maronitis, các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục và tri thức có thể tạo thêm không gian đối thoại giữa các quốc gia, đồng thời mở rộng hợp tác trong giáo dục, trao đổi học thuật, trao đổi sinh viên và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Ông cho rằng các trường đại học, cơ quan hoạch định chính sách, UNESCO và cộng đồng doanh nghiệp có thể cùng tạo nên những nền tảng kết nối để giáo dục gắn với nhu cầu phát triển và tăng cường giao lưu giữa các thế hệ trẻ.

Từ góc nhìn Việt Nam, việc mở rộng kết nối với mạng lưới UNESCO quốc tế cũng được đặt trong định hướng phát huy vai trò của văn hóa và giao lưu nhân dân trong quan hệ đối ngoại.

Năm 2026 đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và 50 năm Việt Nam - Hy Lạp thiết lập quan hệ ngoại giao. Đầu tháng 9-2026, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua nghị quyết về “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững 2027-2036”, theo đề xuất của Việt Nam và được 103 quốc gia bảo trợ.

Đại sứ Phạm Thị Thanh Hương cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp ủng hộ và tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, qua đó thúc đẩy kết nối giữa nhân dân hai nước. Tại chương trình, các nghệ sĩ Việt Nam cũng giới thiệu một số tiết mục nghệ thuật tới bạn bè quốc tế.

Bà Nguyễn Lệ Hằng, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) dẫn đầu đoàn đại biểu thăm, giao lưu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp

Việc đưa các định hướng về văn hóa vào những chương trình hợp tác cụ thể được các đại biểu xem là một hướng để tăng cường kết nối giữa các tổ chức và cộng đồng.

Chương trình tại Athens diễn ra sau cuộc làm việc ngày 23-7-2026 giữa Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm Thông tin UNESCO và Liên đoàn các Câu lạc bộ và Hiệp hội UNESCO châu Âu và Bắc Mỹ. Các bên khi đó thống nhất tăng cường hợp tác lâu dài và hướng tới xây dựng biên bản ghi nhớ.

Việc kết nối các tổ chức UNESCO của Việt Nam với mạng lưới tại châu Âu và Bắc Mỹ mở thêm một kênh hợp tác trong văn hóa, giáo dục và bảo tồn di sản, đồng thời tạo thêm không gian cho các hoạt động giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế.