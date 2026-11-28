Không để bị bất ngờ trước các tình huống trên không

Với đề mục Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội hiệp đồng với Quân chủng Phòng không-Không quân và các lực lượng tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô, tình huống giả định là đối phương tập kích đường không Thủ đô Hà Nội với nhiều loại máy bay, tên lửa, phương tiện bay không người lái (UAV)...; sử dụng vệ tinh, máy bay, UAV, trinh sát điện tử để tìm kiếm, xác định mục tiêu và đánh phá bằng vũ khí hiện đại trên nhiều hướng. Nắm được âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch, các lực lượng trinh sát của ta liên tục theo dõi, nắm tình hình. Những thông tin về hoạt động của địch được cập nhật, báo cáo kịp thời về sở chỉ huy để đánh giá tình hình và đưa ra phương án xử trí.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan khí tài tại diễn tập. Ảnh: PHÚ SƠN

Các sở chỉ huy phát lệnh chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng: Tên lửa, pháo phòng không, không quân... Trên trận địa, bộ đội nhanh chóng triển khai đội hình, kiểm tra vũ khí, trang bị, duy trì liên lạc, sẵn sàng nhận lệnh. Tiếng kẻng báo động phòng không vang lên, hòa cùng âm thanh loa phát thanh truyền đi thông báo: “Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 400km...”. Trong tình huống diễn tập, thông tin báo động được phát rộng khắp, các lực lượng tổ chức hướng dẫn nhân dân vào vị trí trú ẩn, triển khai phương án sơ tán, bảo đảm an toàn.

Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều đơn vị, nhiều lực lượng và nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, trong đó có những sản phẩm do công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cải tiến. Các loại tên lửa, pháo phòng không, súng bộ binh, UAV, khí tài thông tin, tác chiến điện tử cùng nhiều trang bị khác được đưa vào thực hành chiến đấu ở nhiều địa bàn, tạo nên thế trận phòng không nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều hướng, có khả năng phát hiện, theo dõi, chế áp và tiêu diệt mục tiêu từ xa đến gần.

Tình huống địch tiến công bằng nhiều loại phương tiện bay, có UAV hoạt động theo tốp, bầy đàn, đặt ra yêu cầu phát hiện sớm, theo dõi liên tục, phân loại mục tiêu và phối hợp sử dụng lực lượng, phương tiện phù hợp. Trên các trận địa, cán bộ, chiến sĩ tập trung quan sát, bám sát tình huống, chờ lệnh. Sở chỉ huy khẩn trương đánh giá diễn biến, điều chỉnh phương án xử trí. Khi mục tiêu vào tầm bắn, từ các trận địa, những loạt đạn nối tiếp nhau hướng lên không trung, âm thanh vang dội như rung chuyển không gian. Các đơn vị tên lửa, pháo phòng không đồng loạt thực hành đánh địch theo tình huống; lực lượng chế áp điện tử triển khai nhiệm vụ; các tổ, đội được giao xử trí mục tiêu bay thấp nhanh chóng triển khai chiến đấu... Những vệt đạn nối nhau tạo thành "lưới lửa" trên không, các mục tiêu giả định bị đánh chặn, tiêu diệt.

“Tiểu đoàn 77 báo cáo: Đã tiêu diệt mục tiêu!”. Trên thực địa, những loạt đạn tiếp tục nổ giòn, các lực lượng duy trì nhịp chiến đấu, chuyển trạng thái, theo dõi và xử trí những mục tiêu tiếp theo. Địch được giả định tiến công từ nhiều hướng, với nhiều loại phương tiện, yêu cầu các đơn vị phải liên tục rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo và phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ.

Quan sát các lực lượng thực hành tác chiến tại trận địa tham quan và trên các hướng, các địa bàn được truyền về màn hình lớn, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu nhiều lần bày tỏ sự hài lòng. Sau những đợt đánh diệt nhiều mục tiêu bay, Đại tướng Phan Văn Giang vỗ tay chúc mừng cán bộ, chiến sĩ. Những động tác dứt khoát trên trận địa, khẩu lệnh to, rõ, tinh thần bình tĩnh, tự tin của bộ đội cho thấy chất lượng huấn luyện, sự chuẩn bị diễn tập nghiêm túc, bài bản và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Lực lượng pháo phòng không bắn mục tiêu bay trong diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Ảnh: PHÚ SƠN

Không khí trên thực địa càng trở nên khẩn trương khi tình huống giả định chuyển sang các đợt địch tiến công với mật độ mục tiêu dày hơn, cùng lúc trên nhiều hướng. Từ tên lửa, pháo phòng không đến các lực lượng bắn phương tiện bay thấp kịp thời phát hiện, chế áp, tiêu diệt mục tiêu. Sở chỉ huy các đơn vị nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời xử trí tình huống, chỉ huy các bộ phận tác chiến khẩn trương, liên tục, sử dụng lực lượng đúng khả năng, sở trường.

Những âm thanh, hình ảnh trong diễn tập gợi nhớ về cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội cuối năm 1972. Ngày đó, khi đế quốc Mỹ mở cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 vào Thủ đô, quân và dân Hà Nội, đặc biệt là lực lượng phòng không-không quân đã bước vào cuộc chiến đấu với tâm thế chủ động, bình tĩnh, kiên cường, quyết đánh, quyết thắng. Từ sự chuẩn bị về lực lượng, thế trận, phương án tác chiến đến ý chí của mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân, tất cả đều hướng vào mục tiêu đánh bại cuộc tập kích đường không của đối phương, bảo vệ Thủ đô, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Dù phải hứng chịu "mưa bom, bão đạn", Hà Nội không khuất phục. Bộ đội Phòng không-Không quân, các LLVT và nhân dân đã hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, phát huy sức mạnh thế trận phòng không nhân dân, làm nên Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài học về chủ động chuẩn bị, phát hiện sớm, tổ chức lực lượng, hiệp đồng chặt chẽ và phát huy sức mạnh toàn dân, thế trận phòng không nhân dân bảo vệ Thủ đô vẫn còn nguyên giá trị. Trên thao trường hôm nay, những bài học ấy được tiếp tục vận dụng, bổ sung bằng phương thức tác chiến mới, vũ khí, trang bị hiện đại và cách đánh mới.

Xây dựng thế trận phòng không liên hoàn, vững chắc

Cuộc diễn tập lần này có sự tham gia của nhiều đơn vị, nhiều lực lượng, thực hành tác chiến quy mô lớn, tính chất và yêu cầu hiệp đồng cao. Với Trung tá Nguyễn Xuân Nhật, Trợ lý điều hành bay, Phòng Tham mưu, Cục Phương tiện không người lái (Bộ Tổng Tham mưu), việc tổ chức bay các phương tiện không người lái trong diễn tập là nội dung mới, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nắm chắc thời cơ và xử trí sát tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sát với chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu.

Thượng tá Nguyễn Trung Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đông Anh cho biết, đây là lần đầu tiên anh chỉ huy đơn vị tham gia thực hành nhiệm vụ đánh mục tiêu phương tiện bay, tổ chức dân quân tải đạn, tải thương trong diễn tập. Để có kết quả tốt, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã đã tích cực luyện tập tại đơn vị và trên khu vực diễn tập. Quá trình huấn luyện giúp bộ đội làm quen với điều kiện thực địa, củng cố kỹ năng, nâng cao khả năng phối hợp, xử trí tình huống, sẵn sàng thực hành nhiệm vụ khi có lệnh.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: PHÚ SƠN

Với địa bàn rộng, nhiều lực lượng tham gia, thời gian chuẩn bị không dài, công tác tổ chức, điều hành diễn tập đòi hỏi sự chủ động, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị. Các lực lượng đã nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nội dung diễn tập thực binh. Sau khi "trận đánh" kết thúc, khuôn mặt và ánh mắt của Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội vui tươi hẳn, bởi sau những ngày căng mình chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị, triển khai toàn diện công tác chuẩn bị và các điều kiện bảo đảm, cuộc diễn tập quy mô lớn đã hoàn thành tốt, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Xuống trận địa động viên bộ đội, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các lực lượng đã nỗ lực, hoàn thành tốt nội dung diễn tập, bước đầu thể hiện được ý định của Bộ Tổng Tham mưu; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nghiên cứu đặc điểm, thủ đoạn tác chiến, vũ khí, phương tiện mới của địch, nhất là UAV. Chủ động nghiên cứu nắm chắc khu vực triển khai, cách thức hoạt động, phương thức điều khiển, từ đó phát huy vai trò của các lực lượng kịp thời phát hiện, sử dụng vũ khí, trang bị phù hợp để chế áp, tiêu diệt. Đặc biệt, sau diễn tập, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, các công trình phòng thủ, trận địa, hầm hào phù hợp thực tế; bổ sung phương án sơ tán nhân dân, xây dựng các tình huống sát với phương thức hoạt động của đối phương...; bảo đảm tác chiến thắng lợi trong mọi tình huống.

Trên trận địa, tiếng nổ và khói bụi đã lắng xuống; các lực lượng tham gia diễn tập khẩn trương thu dọn, về đơn vị rút kinh nghiệm. Từ cuộc diễn tập này, những bài học về tổ chức thế trận, công tác hiệp đồng, xây dựng vòm phòng không bền vững và phương án tác chiến sao cho hiệu quả sẽ được rút ra và bổ sung, hoàn thiện, triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.