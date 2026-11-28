Sharp vừa chính thức giới thiệu Simple Smartphone 8, mẫu điện thoại Android mới được thiết kế dành cho người cao tuổi và những người lần đầu sử dụng smartphone.

Simple Smartphone 8 sở hữu màn hình TFT kích thước 6,1 inch, độ phân giải 1560 x 720 pixel, lớn hơn màn hình 5,7 inch trên thế hệ trước. Giao diện màn hình chính được thiết kế đơn giản với các biểu tượng và chữ viết có kích thước lớn, giúp người dùng dễ dàng quan sát và thao tác.

Bên cạnh đó, công nghệ Clear View của Sharp có khả năng tự động điều chỉnh màu sắc màn hình nhằm cải thiện khả năng hiển thị.

Phía dưới màn hình là ba nút bấm vật lý chuyên dụng, lần lượt phục vụ việc thực hiện cuộc gọi, quay về màn hình chính và truy cập email. Các nút gọi điện và email sẽ tự động phát sáng khi có cuộc gọi đến hoặc email mới, giúp người dùng dễ dàng nhận biết thông báo. Ngoài ra, màn hình chính còn cho phép thiết lập lối tắt liên hệ với tối đa bốn người thường xuyên liên lạc.

Phía dưới màn hình là ba nút bấm vật lý chuyên dụng, lần lượt phục vụ việc thực hiện cuộc gọi, quay về màn hình chính và truy cập email

Một điểm mới trên thiết bị là nút bấm vật lý nằm ở cạnh bên, có thể tùy chỉnh để nhanh chóng mở ứng dụng hoặc kích hoạt một chức năng bất kỳ, chẳng hạn như máy ảnh hay điều khiển bằng giọng nói. Theo thiết lập mặc định, nút bấm này được sử dụng để kích hoạt chức năng điều khiển bằng giọng nói.

Nút bấm vật lý nằm ở cạnh bên có thể tùy chỉnh để nhanh chóng mở ứng dụng hoặc kích hoạt một chức năng bất kỳ

Về cấu hình, Sharp Simple Smartphone 8 sử dụng bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 kết hợp với RAM 4GB, tương tự mẫu Sharp Aquos Wish 6 từng được giới thiệu hồi tháng 8.

Tuy nhiên, dung lượng bộ nhớ trong của máy chỉ là 64GB, sử dụng chuẩn UFS 2.2, thấp hơn mức 128GB trên một số phiên bản tiền nhiệm. Bù lại, thiết bị hỗ trợ thẻ nhớ microSD với dung lượng mở rộng tối đa 2TB.

Hệ thống camera của máy bao gồm camera sau 50,3MP với khẩu độ f/1.8 và camera trước 8MP. Đáng chú ý, Sharp đã bổ sung chế độ chụp ảnh tài liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tính năng này có thể tự động loại bỏ bóng đổ và điều chỉnh hiện tượng méo phối cảnh khi chụp hóa đơn, thực đơn hoặc các loại giấy tờ khác, giúp hình ảnh thu được rõ ràng và dễ đọc hơn.

Khả năng bảo vệ người dùng trước các cuộc gọi lừa đảo cũng là một trong những điểm được Sharp chú trọng trên sản phẩm mới. Khi được kích hoạt, tính năng phát hiện cuộc gọi lừa đảo sử dụng AI sẽ phân tích nội dung hội thoại trong quá trình gọi điện. Nếu phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, hệ thống sẽ lập tức cảnh báo thông qua thông báo trên màn hình, âm thanh và chế độ rung.

Ngoài ra, máy còn có khả năng tự động phát một đoạn thông báo cho những số điện thoại không xác định trước khi người dùng quyết định trả lời cuộc gọi. Phản hồi của người gọi sẽ được ghi âm và chuyển thành văn bản để hiển thị trên màn hình, giúp người dùng có thêm thông tin trước khi tiếp nhận cuộc gọi.

Sharp cũng bổ sung hộp thoại xác nhận trước khi cài đặt ứng dụng nhằm hạn chế tình trạng cài đặt nhầm hoặc ngoài ý muốn. Phần loa thoại cũng được cải tiến để giọng nói của người ở đầu dây bên kia trở nên rõ ràng hơn, mang lại trải nghiệm nghe gọi thuận tiện.

Cung cấp năng lượng cho Simple Smartphone 8 là viên pin dung lượng 4.500mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 27W. Máy có kích thước 165 x 73 x 9,2mm và trọng lượng 183g.

Về độ bền, thiết bị đạt các tiêu chuẩn kháng nước IPX5, IPX8 và IPX9, đồng thời có khả năng chống bụi đạt chuẩn IP6X. Theo công bố từ Sharp, sản phẩm đã vượt qua các bài kiểm tra thả rơi theo tiêu chuẩn quân sự MIL-STD-810H. Đặc biệt, thiết bị có thể được vệ sinh bằng một số loại xà phòng rửa tay tương thích hoặc khăn lau khử trùng có chứa cồn.

Sharp Simple Smartphone 8 được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 và sẽ nhận được ba năm cập nhật bảo mật kể từ ngày phát hành. Các kết nối được hỗ trợ bao gồm mạng di động 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC và cổng USB-C.

Máy vẫn giữ lại jack cắm tai nghe 3,5mm, đồng thời hỗ trợ cả nano-SIM lẫn eSIM. Những phương thức bảo mật sinh trắc học cũng được trang bị đầy đủ với cảm biến vân tay và nhận diện khuôn mặt, trong đó tính năng nhận diện khuôn mặt vẫn hoạt động ngay cả khi người dùng đeo khẩu trang.

Theo kế hoạch, Sharp Simple Smartphone 8 sẽ chính thức lên kệ tại Nhật Bản thông qua nhà mạng SoftBank từ ngày 4/12/2026. Sản phẩm có giá niêm yết 69.840 yên Nhật (khoảng 11,3 triệu đồng). Người dùng có thể lựa chọn ba phiên bản màu sắc gồm vàng champagne, xanh dương và đỏ.