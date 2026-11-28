Apple được cho là đang chuẩn bị thay đổi đáng kể thiết kế camera sau trên iPhone 18e. Đáng chú ý, dù cụm camera có kích thước lớn hơn, mẫu iPhone giá rẻ thế hệ tiếp theo vẫn được cho là chỉ trang bị một ống kính phía sau.