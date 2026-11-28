[Video] Thúc đẩy ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp
Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị tổ chức Hội thảo “Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp: Giải pháp năng lượng xanh”.
Theo các chuyên gia, điện mặt trời có thể được ứng dụng hiệu quả trong chăn nuôi công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sơ chế, chế biến nông sản và bảo quản sau thu hoạch. Đáng chú ý, với mô hình chăn nuôi công nghiệp, khoảng 70% nhu cầu điện tập trung vào ban ngày, tạo thuận lợi cho việc khai thác nguồn năng lượng mặt trời. Thời gian hoàn vốn của mô hình có thể hơn 2 năm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thuc-day-ung-dung-dien-mat-troi-trong-nong-nghiep-post1006001.html