Một tin đồn mới xuất hiện cho biết iPhone 20 Pro Max, mẫu smartphone đặc biệt được kỳ vọng đánh dấu 20 năm ngày iPhone ra mắt, có thể được trang bị các thành phần làm từ gốm. Đây được xem là một thay đổi đáng chú ý trong thiết kế của Apple, vượt ra ngoài công nghệ kính bảo vệ Ceramic Shield vốn đã xuất hiện trên những thế hệ iPhone gần đây.

Một concept iPhone 20 Pro Max khung titan.

Theo những thông tin rò rỉ trước đó, điểm đáng chú ý nhất trong thiết kế iPhone 20 Pro Max là máy có thể mang nhiều nét tương đồng với iPhone Air, nhưng sở hữu các bề mặt kính được bo cong nhiều hơn. Giờ đây, tài khoản Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc tiếp tục đưa ra thông tin cho rằng Apple đang xem xét sử dụng vật liệu gốm trên thiết bị này.

Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ cụ thể bộ phận nào của iPhone 20 Pro Max sẽ được chế tạo từ gốm. Dựa trên những thông tin hiện có, vật liệu này nhiều khả năng được sử dụng ở các chi tiết bên ngoài thiết bị. Apple có thể áp dụng gốm cho toàn bộ khung máy hoặc chỉ một số khu vực nhất định, chẳng hạn phần bảo vệ cổng USB-C và hệ thống loa.

iPhone 20 Pro Max có thể được sản xuất với số lượng giới hạn

Theo MacRumors, trang công nghệ đầu tiên phát hiện thông tin rò rỉ này, Fixed Focus Digital cho biết Apple không có kế hoạch sản xuất các linh kiện gốm nói trên với quy mô lớn. Chi tiết này làm dấy lên khả năng hãng sẽ sử dụng vật liệu gốm để tạo nên một phiên bản iPhone 20 Pro Max đặc biệt, được sản xuất với số lượng giới hạn thay vì trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Nếu thông tin chính xác, đây có thể là một trong những cách Apple tạo dấu ấn cho thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm. Thay vì chỉ tập trung nâng cấp cấu hình, camera hay màn hình, hãng có thể lựa chọn một hướng đi khác biệt hơn thông qua vật liệu chế tạo và thiết kế bên ngoài.

Trên thực tế, iPhone Air hiện đã được trang bị các phiên bản kính Ceramic Shield ở cả mặt trước lẫn mặt sau. Vì vậy, tin đồn về việc iPhone 20 Pro Max sử dụng gốm cũng phần nào phù hợp với những dự đoán trước đó về ngôn ngữ thiết kế của sản phẩm.

Tuy nhiên, Ceramic Shield và vật liệu gốm nguyên khối là hai khái niệm không nên đánh đồng. Ceramic Shield là công nghệ kính bảo vệ được Apple phát triển nhằm tăng khả năng chống va đập và trầy xước, trong khi việc sử dụng gốm làm vật liệu cấu thành các bộ phận bên ngoài có thể tạo ra khác biệt rõ rệt hơn về diện mạo và cảm giác khi cầm máy.

Thiết kế gốm có thể tạo khác biệt lớn cho iPhone kỷ niệm 20 năm

Một chi tiết đáng chú ý là Fixed Focus Digital tuyên bố đã trực tiếp nhìn thấy và cầm trên tay những linh kiện mà họ cho là được chế tạo từ gốm. Điều này phần nào gợi ý rằng vật liệu mới có thể hiện diện rõ ràng trên thiết kế iPhone 20 Pro Max, thay vì chỉ là một lớp phủ hoặc công nghệ bảo vệ tương tự Ceramic Shield.

iPhone 20 Pro Max có thể có phiên bản giới hạn sử dụng chất liệu gốm. Ảnh: Fpt.

Nếu được triển khai trên quy mô đáng kể, cách tiếp cận này có thể gợi nhớ đến việc Apple sử dụng vật liệu gốm trên Apple Watch Series 12. Đây sẽ là hướng phát triển đáng chú ý, đặc biệt khi Apple được cho là muốn tạo ra một thiết kế khác biệt cho dòng iPhone đánh dấu cột mốc hai thập kỷ.

Dẫu vậy, cũng không loại trừ khả năng thông tin mới chỉ đề cập đến một biến thể vật liệu khác trong quá trình Apple thử nghiệm thiết kế. Một số tin đồn trước đây cho rằng khung máy iPhone 20 Pro Max sẽ được chế tạo từ titan. Nếu điều này chính xác, việc kết hợp titan với các chi tiết gốm có thể là phương án giúp Apple tạo ra một thiết bị vừa cao cấp vừa khác biệt về ngoại hình.

(Video concept iPhone 20 kỷ niệm 20 năm. Nguồn: Apple Files/X)

Đáng chú ý, Apple từng được đồn đoán sẽ chuyển sang sử dụng khung titan trên iPhone 18 Pro Max, nhưng thay đổi này cuối cùng đã không xuất hiện như dự đoán. Vì vậy, những thông tin liên quan đến vật liệu chế tạo iPhone 20 Pro Max vẫn cần được tiếp nhận thận trọng.

Nguồn tin lần này đến từ Fixed Focus Digital, một tài khoản chuyên chia sẻ thông tin rò rỉ trên Weibo. Tuy nhiên, độ chính xác của nguồn này trong quá khứ không thực sự ổn định.

Do đó, dù khả năng Apple sử dụng vật liệu gốm trên iPhone 20 Pro Max là một giả thuyết đáng chú ý, hiện vẫn chưa có bằng chứng đủ chắc chắn để khẳng định thiết kế này sẽ trở thành sản phẩm thương mại.

(Theo AppleInsider, MacRumors, Geeky Gadgets)