Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp đơn khởi kiện dân sự để thu hồi hơn 1 tỷ USD tài sản tiền mã hóa bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng gần đây nhắm vào Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Các nghi phạm bị cáo buộc là các nhóm tin tặc Triều Tiên. Động thái này diễn ra hai tuần sau khi Binance tuyên bố đã hoàn trả 95% tài sản bị ảnh hưởng, khẳng định sức khỏe tài chính vững chắc của sàn.

Hình minh họa vụ hack sàn Binance. Ảnh: Internationalfinance

Phát biểu tại Tuần lễ Fintech Hồng Kông đầu tháng này, Phó Tổng Giám đốc điều hành (Co-CEO) Richard Teng cho biết, dòng tiền ra vào hàng giờ của sàn đã về cơ bản trở lại bình thường sau vụ tấn công. Ông nhận định đây có thể là một trong những vụ trộm cắp tài chính lớn nhất từng được ghi nhận.

Teng giải thích rằng 5% tài sản còn lại bao gồm các tài sản số ít thanh khoản. Binance đang phối hợp với các nhà cung cấp giao dịch ngoài sàn (OTC) để khôi phục phần này. Thiệt hại được bù đắp thông qua Quỹ Tài sản An toàn cho Người dùng (SAFU) và các quỹ dự phòng khác của sàn.

“Đây là một bài học đau đớn. Chúng tôi chịu trách nhiệm về điều đó”, Teng nói. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn; tiền của người dùng vẫn an toàn, và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển từ sức mạnh này.”

Liên quan đến mối liên hệ với Triều Tiên, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã buộc tội quốc gia này đứng sau việc đánh cắp hơn 6 tỷ USD tiền mã hóa. Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là “lời lẽ vô lý”.

Theo báo cáo sau sự cố, Binance mô tả đây là cuộc tấn công mạng đa giai đoạn bắt đầu từ tháng 6. Kẻ tấn công đã xâm nhập vào hệ thống của nhóm phát triển ví điện tử. Ban đầu, một nhân viên tải xuống công cụ trực tuyến bị hacker can thiệp.

Binance phát hiện, thay thế thiết bị và đổi thông tin đăng nhập, nhưng vụ việc đã làm lộ danh tính nhân viên này cùng các thành viên khác trong nhóm.

Tháng 9, một kỹ sư phần mềm khác tải kho mã độc sau quy trình tuyển dụng giả mạo. Người này tham gia phỏng vấn trực tuyến với công ty ảo và gặp gỡ người giả làm giám đốc điều hành. Ngày 20/10, hacker dùng máy tính bị xâm nhập cùng công cụ AI nội bộ để kiểm soát hệ thống của hai kỹ sư phát triển ví.

Chín ngày sau, hacker sử dụng máy tính của kỹ sư thứ hai và thông tin đăng nhập của nhân viên đầu tiên để thực thi mã độc. Vụ trộm thực sự bắt đầu ngày 29/10 khi 233,46 triệu XRP được chuyển từ năm ví nóng của Binance sang địa chỉ do hacker kiểm soát. Giao dịch diễn ra trong khoảng bốn phút trước khi các loại tiền khác, bao gồm Bitcoin, bị đánh cắp.

Hệ thống nội bộ của Binance phát cảnh báo về các giao dịch bất thường, dẫn đến việc điều tra và tạm dừng rút tiền. Sàn đóng băng các mã thông báo bị ảnh hưởng và thu hồi quyền truy cập trái phép, bảo vệ được khoảng 2,85 tỷ USD tài sản. Tuy nhiên, việc tạm dừng rút tiền không ngăn chặn ngay lập tức tất cả giao dịch trái phép.

Hacker tiếp tục di chuyển tài sản bằng 50 giao dịch ký. Giao dịch trái phép cuối cùng diễn ra lúc 23:56 GMT, gần bốn giờ sau khi tấn công bắt đầu. Các chuyên gia an ninh mạng đã cảnh báo từ lâu về việc các nhóm tin tặc Triều Tiên sử dụng chiêu trò tuyển dụng giả mạo để nhắm vào nhân viên các công ty quản lý tài sản số.

Michael Barnhart, nhà nghiên cứu tại công ty an ninh mạng DTEX, cho biết phỏng vấn việc làm giả đã trở thành kỹ thuật phổ biến để tấn công nhân viên. Binance cho biết đã phát hiện và ngăn chặn 57 mối đe dọa mạng liên quan đến Triều Tiên trong năm 2026, cho thấy áp lực bảo mật lớn mà sàn đang đối mặt.

Trong báo cáo, Binance xin lỗi vì sự lo lắng, gián đoạn và bất ổn mà sự cố gây ra cho người dùng, đối tác và ngành công nghiệp. Sàn cam kết tăng đầu tư vào phát hiện mối đe dọa bằng AI và phát triển các biện pháp bảo mật bổ sung.

Binance cũng đang xây dựng quỹ nghiên cứu bảo mật và hợp tác với các công ty AI hàng đầu để tăng cường phòng vệ trước các cuộc tấn công ngày càng tinh vi.