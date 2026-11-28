Không gian làm việc tại Trung tâm giám sát An ninh mạng. Đội ngũ túc trực 24/7 để bảo vệ an toàn cho hàng loạt dự án trọng điểm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Khi dữ liệu bị lộ trở thành nguồn lực của tội phạm mạng

Theo tạp chí WIRED ngày 24/11, hai nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện hai cơ sở dữ liệu độc lập chứa tổng cộng hơn 3,5 tỷ bản ghi, liên quan đến người dân tại hàng chục quốc gia. Đáng chú ý, cả hai cơ sở dữ liệu đều có thể được truy cập qua Internet mà không cần xác thực, cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân.

Cơ sở dữ liệu thứ nhất, do ông Greg Pollock, Giám đốc nghiên cứu tại công ty bảo mật UpGuard, phát hiện, gồm 1,64 tỷ tài liệu chứa thông tin cá nhân của ít nhất hàng trăm triệu người, phần lớn dường như ở Trung Quốc. Trong đó có ít nhất 840 triệu số định danh cá nhân khác nhau, 300 triệu số điện thoại, khoảng 11 triệu hồ sơ học sinh và gần 8 triệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Cách tổ chức thông tin cho thấy dữ liệu từ nhiều nguồn có thể đã được tập hợp và chuẩn hóa để thuận tiện cho việc khai thác.

Cơ sở dữ liệu thứ hai, do nhà nghiên cứu Jeremiah Fowler thuộc công ty Black Hills Information Security phát hiện, chứa khoảng 2 tỷ bản ghi thông tin xác thực đăng nhập, trong đó hàng trăm triệu bản ghi liên quan đến tài khoản trên các nền tảng công nghệ phổ biến của Mỹ. Kho dữ liệu này chứa địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu, cookie, mã thông báo phiên đăng nhập (session token), thông tin thiết bị và nhiều dữ liệu khác.

Trong một diễn biến khác, công ty an ninh mạng Malwarebytes ngày 25/11, khoảng 400.000 tài liệu có dấu hiệu được thu thập bằng phần mềm độc hại có khả năng tổng hợp hồ sơ chi tiết về hoạt động số của từng cá nhân. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chưa xác định đầy đủ nguồn gốc, mức độ trùng lặp và số người thực tế bị ảnh hưởng.

Điều đáng lo ngại không chỉ là quy mô dữ liệu bị lộ, mà còn là khả năng liên kết những thông tin riêng lẻ thành hồ sơ chi tiết về từng cá nhân. Một số điện thoại hoặc địa chỉ email riêng lẻ có thể có giá trị khai thác hạn chế, nhưng khi được kết hợp với thông tin định danh, quan hệ gia đình, nghề nghiệp và tài khoản trực tuyến, chúng có thể trở thành công cụ phục vụ các hành vi xâm phạm quyền riêng tư, đánh cắp danh tính và gian lận tài chính.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gia tăng giá trị khai thác của dữ liệu bị lộ đối với tội phạm mạng. AI cho phép xử lý khối lượng thông tin lớn, nhận diện mối liên hệ giữa các dữ liệu và cá nhân hóa nội dung lừa đảo. Thay vì phát tán thông điệp giả mạo hàng loạt, các đối tượng phạm tội có thể tạo ra những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của từng nhóm nạn nhân, khiến việc nhận diện gian lận trở nên khó khăn hơn.

Theo báo cáo do Malwarebytes công bố ngày 17/11, 24% trong số 1.500 người được khảo sát tại Mỹ và bốn nước châu Âu cho biết từng nhận được thông điệp lừa đảo được cá nhân hóa cao; tỷ lệ này ở thế hệ Z lên tới 32%. Kết quả khảo sát phản ánh xu hướng cá nhân hóa trong hoạt động lừa đảo trực tuyến, đồng thời cho thấy những rủi ro tiềm ẩn khi dữ liệu cá nhân bị rò rỉ kết hợp với khả năng tạo nội dung của AI.

Khác với mật khẩu có thể thay đổi, nhiều thông tin cá nhân một khi bị lộ sẽ tiềm ẩn rủi ro trong thời gian dài. Ngày sinh, lịch sử học tập, quan hệ gia đình và thông tin định danh có thể tiếp tục bị khai thác nhiều năm sau sự cố ban đầu. Việc ngăn chặn truy cập vào một cơ sở dữ liệu bị lộ cũng không đồng nghĩa với loại bỏ được những bản sao có thể đã phát tán. Do đó, bảo vệ dữ liệu cần được nhìn nhận như một nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt toàn bộ quá trình thu thập, lưu trữ, chia sẻ và khai thác thông tin.

Bảo vệ dữ liệu trước những rủi ro trên không gian mạng. Ảnh: Bộ Công an.

Thực hiện Nghị quyết 57: Phát triển kinh tế dữ liệu gắn với bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia

Đối với Việt Nam, bảo vệ dữ liệu càng trở nên cấp thiết khi quá trình chuyển đổi số đang được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định dữ liệu là một trong những nội dung trọng tâm, cốt lõi; đồng thời đặt ra yêu cầu “làm giàu, khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu”.Nghị quyết 57 cũng xác định “bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý với Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và Nghị định số 356/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Những văn bản này tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản trị, khai thác và bảo vệ dữ liệu. Vấn đề đặt ra hiện nay là chuyển các quy định pháp luật thành năng lực bảo vệ dữ liệu thực chất tại mỗi cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Từ vụ phát hiện hơn 3,5 tỷ bản ghi bị lộ, Việt Nam cần chú trọng một số giải pháp trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57.

Thứ nhất, bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu thiết kế hệ thống và trong toàn bộ vòng đời dữ liệu. Các cơ quan, doanh nghiệp cần xác định rõ mục đích thu thập, giới hạn phạm vi thông tin cần thiết, phân loại dữ liệu theo mức độ nhạy cảm, kiểm soát quyền truy cập và thời hạn lưu trữ. Yêu cầu bảo mật cần được tích hợp ngay từ khi xây dựng hệ thống, thay vì chỉ bổ sung sau khi đưa vào vận hành. Đồng thời, cần thường xuyên kiểm kê, đánh giá rủi ro, phát hiện những cơ sở dữ liệu có cấu hình bảo mật không phù hợp, tránh tình trạng tích lũy thông tin vượt quá nhu cầu sử dụng hoặc hình thành nhiều bản sao không được kiểm soát.

Thứ hai, bảo đảm an ninh trong quá trình kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu. Chia sẻ dữ liệu giúp nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nhưng cũng có thể làm gia tăng phạm vi ảnh hưởng khi xảy ra sự cố. Cần ưu tiên các phương thức cho phép xác minh, đối chiếu và khai thác thông tin cần thiết mà không phải chuyển giao toàn bộ dữ liệu gốc. Đồng thời, cần kiểm soát mục đích sử dụng, phân quyền truy cập, lưu vết hoạt động khai thác và hạn chế hình thành những bản sao dữ liệu ngoài phạm vi quản lý. Qua đó, vừa phát huy giá trị của dữ liệu, vừa giảm nguy cơ thông tin bị thu thập, liên kết và khai thác trái phép.

Thứ ba, xây dựng năng lực phát hiện sớm và ứng phó với nguy cơ rò rỉ dữ liệu ở cấp quốc gia. Cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách an ninh mạng, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và các nền tảng số trong phát hiện thông tin bị phát tán hoặc mua bán trái phép. Việc chia sẻ thông tin cảnh báo cần được thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền và bảo đảm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng xác định phạm vi ảnh hưởng, hạn chế nguy cơ dữ liệu tiếp tục bị khai thác trái phép và thông báo cho những cá nhân, tổ chức có liên quan. Năng lực ứng phó không chỉ thể hiện ở khả năng khôi phục hệ thống mà còn ở việc hạn chế những thiệt hại phát sinh sau sự cố.

Thứ tư, phát triển công nghệ bảo vệ dữ liệu do Việt Nam làm chủ. Cần ưu tiên nghiên cứu các giải pháp mã hóa, quản lý danh tính, kiểm soát truy cập, phát hiện hành vi bất thường và ứng dụng AI trong giám sát an ninh dữ liệu. Bên cạnh đó, cần phát triển các công nghệ cho phép khai thác, phân tích dữ liệu mà vẫn bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân. Nhà nước có thể thúc đẩy cơ chế đặt hàng nghiên cứu, hỗ trợ thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm bảo mật trong nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn của quá trình chuyển đổi số. Đây cũng là hướng đi nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và phát triển ngành công nghiệp an ninh mạng.

Thứ năm, nâng cao trách nhiệm giải trình của tổ chức quản lý dữ liệu và năng lực tự bảo vệ của người dân. Cần xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình thu thập, lưu trữ, chia sẻ và xử lý dữ liệu, đồng thời tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật. Kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân cần trở thành nội dung thiết yếu trong các chương trình phổ cập kỹ năng số. Người dân cần được hướng dẫn sử dụng mật khẩu riêng biệt, xác thực đa yếu tố, kiểm tra thiết bị có nguy cơ nhiễm mã độc, thu hồi các phiên đăng nhập bị xâm phạm và nhận diện những hành vi lừa đảo dựa trên thông tin cá nhân.

Cùng với việc triển khai các giải pháp trên, cần đổi mới cách đánh giá hiệu quả chuyển đổi số. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 không nên chỉ được đánh giá thông qua số lượng cơ sở dữ liệu được xây dựng, mức độ liên thông hay số dịch vụ được cung cấp trực tuyến, mà còn cần dựa trên năng lực bảo vệ dữ liệu. Những tiêu chí như tỷ lệ cơ sở dữ liệu được đánh giá rủi ro, thời gian phát hiện và xử lý sự cố, mức độ tuân thủ quy định bảo mật, năng lực làm chủ công nghệ và mức độ tin tưởng của người dân cần được quan tâm.

Vụ phát hiện hơn 3,5 tỷ bản ghi bị lộ cho thấy dữ liệu vừa là nguồn lực phát triển, vừa có thể trở thành công cụ gây tổn hại đến cá nhân, doanh nghiệp và xã hội nếu không được quản trị an toàn. Trong thực hiện Nghị quyết 57, Việt Nam cần coi năng lực bảo vệ dữ liệu là một bộ phận cấu thành năng lực làm chủ công nghệ và bảo đảm chủ quyền số quốc gia. An ninh dữ liệu không phải là nhiệm vụ đi sau chuyển đổi số, mà là điều kiện nền tảng để phát triển kinh tế dữ liệu bền vững, bảo vệ quyền lợi của người dân và củng cố niềm tin vào môi trường số.