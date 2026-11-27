Tại diễn đàn do Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam - ASEAN (VAHC) chủ trì, với chủ đề “Hydrogen & Năng lượng Tương lai: Từ công nghệ đột phá đến đầu tư và triển khai thực tiễn”, các nội dung thảo luận tập trung vào công nghệ sản xuất hydrogen, hạ tầng lưu trữ, vận chuyển, ứng dụng công nghiệp, khả năng thương mại hóa và cơ chế huy động vốn cho các dự án năng lượng mới.

Sự kiện quy tụ chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam. Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hướng tới Triển lãm Quốc tế Năng lượng Tương lai - FEEX 2027.

Ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch VAHC cho rằng, phát triển hydrogen là hành trình nhiều thách thức, đòi hỏi sự kiên trì, đầu tư dài hạn và khả năng đưa các nghiên cứu công nghệ vào thực tiễn.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch VAHC cho rằng, phát triển hydrogen là hành trình nhiều thách thức, đòi hỏi sự kiên trì, đầu tư dài hạn và khả năng đưa các nghiên cứu công nghệ vào thực tiễn. Theo ông, trên thế giới đã có những dự án hydrogen được công bố nhưng không thể tiếp tục triển khai, trong khi một số thị trường châu Á đang từng bước đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, các dự án hydrogen hiện phần lớn vẫn ở giai đoạn nghiên cứu, lập kế hoạch và chuẩn bị đầu tư. Vì vậy, việc kết nối doanh nghiệp, đối tác công nghệ và các nguồn lực quốc tế có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy dự án đi vào thực tế. VAHC cũng hướng tới hỗ trợ các đối tác, hội viên phát triển những dự án cụ thể, từng bước hình thành hệ sinh thái hydrogen trong nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại diễn đàn là tiềm năng phát triển hydrogen xanh ngoài khơi, gắn với khai thác nguồn điện gió biển. TS. Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhận định Việt Nam có lợi thế lớn về tài nguyên điện gió ngoài khơi, với tiềm năng khoảng 600 GW.

Theo nghiên cứu, sản xuất hydrogen trực tiếp từ điện gió ngoài khơi có thể giảm áp lực truyền tải điện, hạn chế xung đột sử dụng đất và tận dụng không gian biển để triển khai các dự án quy mô lớn. Hydrogen sau sản xuất có thể vận chuyển bằng đường ống hoặc chuyển đổi thành ammonia, phục vụ lưu trữ, vận tải và xuất khẩu.

TS. Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Tuy nhiên, chi phí sản xuất vẫn là rào cản lớn khi hydrogen xanh hiện có giá khoảng 4-6 USD/kg. Để cải thiện hiệu quả kinh tế, cần mở rộng quy mô dự án, giảm chi phí thiết bị điện phân, tối ưu nguồn điện tái tạo và xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư phù hợp. Theo các tính toán được trình bày, chi phí có thể giảm còn 2,5-3,5 USD/kg vào năm 2035.

Ở góc độ phát triển thị trường, TS. Cao Thúy Oanh, Trưởng ban Nghiên cứu và Phát triển VAHC cho rằng, kinh tế hydrogen không chỉ là câu chuyện công nghệ mà cần sự đồng bộ giữa công nghệ, hạ tầng, chính sách và nhu cầu tiêu thụ. Kinh nghiệm Hàn Quốc cho thấy công nghệ mở ra dự án, nhu cầu tạo thành thị trường, còn sự liên kết giữa các thành phần hình thành nền kinh tế hydrogen. Việt Nam cần lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện trong nước thay vì sao chép công nghệ.

Với mục tiêu sản xuất 100.000-500.000 tấn hydrogen/năm vào năm 2030, trong khi điện chiếm 60-80% chi phí sản xuất hydrogen xanh, VAHC đề xuất phát triển các trung tâm hydrogen theo vùng. Đồng bằng sông Cửu Long có thể khai thác nguồn sinh khối từ rơm rạ, mía đường để sản xuất hydrogen tuần hoàn và ammonia xanh; vùng Đông Nam Bộ tận dụng hạ tầng công nghiệp hiện hữu, phụ phẩm công nghiệp và năng lượng lạnh từ LNG nhằm tối ưu chi phí.

TS. Oanh cũng đề cập công nghệ H2Gen® sản xuất hydrogen từ khí thải công nghiệp không cần điện lưới, hướng tới giảm chi phí năng lượng và thu giữ carbon. Bên cạnh phát triển công nghiệp, việc đưa hydrogen đến gần hơn với đời sống thông qua các trung tâm trải nghiệm, xe buýt tham quan và hoạt động giới thiệu công nghệ cũng được đề xuất, hướng tới khả năng triển khai tại APEC Phú Quốc 2027.

Bên cạnh hydrogen, diễn đàn mở rộng thảo luận về hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), lưới điện thông minh, lưới điện vi mô, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp số trong quản lý, vận hành hệ thống năng lượng. Đây được xem là những công nghệ hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo, tăng tính linh hoạt và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện.

Các phiên đối thoại quốc tế tập trung vào điều kiện để Việt Nam phát triển nền kinh tế hydrogen đến năm 2030, từ hoàn thiện hạ tầng, hình thành thị trường tiêu thụ đến huy động vốn và thu hút đầu tư. Những vấn đề về cơ chế chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng tiếp cận tài chính và chuyển giao công nghệ cũng được đặt ra nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và triển khai thương mại.

Thông qua diễn đàn, VAHC kỳ vọng tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và từng bước hình thành các dự án hydrogen có tính khả thi về kỹ thuật, thương mại và tài chính, góp phần vào quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.