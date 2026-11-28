Dự án được triển khai trong khuôn khổ Chương trình ACT-SAF của ICAO với kinh phí tài trợ từ Chính phủ Pháp nhằm đánh giá các điều kiện và khả năng phát triển nhiên liệu hàng không bền vững tại Việt Nam.

Vietnam Airlines sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) . Ảnh: VNA.

Nội dung nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá tiềm năng nguồn nguyên liệu đầu vào, trong đó có phụ phẩm nông nghiệp, sinh khối và chất thải hữu cơ; khảo sát các công nghệ sản xuất SAF phù hợp với điều kiện trong nước.

Đồng thời phân tích nhu cầu đầu tư, hạ tầng lưu trữ, vận chuyển, phân phối và cung ứng nhiên liệu tại các cảng hàng không.

Dự án cũng sẽ đánh giá cung - cầu thị trường, chi phí sản xuất, khả năng cạnh tranh của SAF với nhiên liệu hàng không truyền thống, cũng như các cơ chế tài chính và chính sách cần thiết để thúc đẩy đầu tư, sản xuất và sử dụng loại nhiên liệu này.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, phát triển hàng không xanh là yêu cầu khách quan và phải trở thành một bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển ngành.

Quá trình này cần bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng, an toàn hàng không, an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việt Nam có những tiềm năng nhất định để nghiên cứu phát triển SAF, từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp, chất thải hữu cơ, nguồn năng lượng tái tạo đến hệ thống công nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu và thị trường vận tải hàng không đang phát triển.

Đặc biệt việc khai thác hiệu quả các nguồn nguyên liệu sinh khối và phụ phẩm nông nghiệp có thể mở ra cơ hội hình thành chuỗi cung ứng nguyên liệu trong nước, góp phần tạo thêm giá trị cho ngành nông nghiệp và kinh tế tuần hoàn.

Tuy nhiên việc chuyển hóa tiềm năng thành năng lực sản xuất và cung ứng SAF thực tế còn nhiều thách thức.

Công nghệ sản xuất SAF có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, hệ thống hạ tầng phù hợp và thị trường tiêu thụ đủ lớn.

Bên cạnh đó, SAF phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về chất lượng nhiên liệu, tính bền vững, truy xuất nguồn gốc và xác nhận mức giảm phát thải trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Vì vậy Việt Nam cần có đánh giá toàn diện về tiềm năng, điều kiện, nguồn lực và khả năng phát triển SAF trước khi xem xét xây dựng các chính sách và lộ trình triển khai phù hợp.

Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để đánh giá khả năng hình thành chuỗi giá trị SAF trong nước, xác định các lĩnh vực ưu tiên đầu tư, đề xuất cơ chế chính sách và xây dựng lộ trình phát triển phù hợp.

Việc nghiên cứu phát triển SAF cũng gắn với mục tiêu giảm phát thải trong lĩnh vực hàng không, hướng tới cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.