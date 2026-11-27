Trước tình hình này, một số tổ chức cung cấp dịch vụ y tế đã áp dụng biện pháp hạn chế truy cập hệ thống máy tính từ nước ngoài nhằm giảm thiểu nguy cơ bị xâm nhập.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong thông báo khẩn gửi tới các bệnh viện, đơn vị an ninh mạng thuộc Bộ Y tế Israel cho biết đã nhận được thông tin từ nhiều nguồn về những dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc tấn công mạng trên diện rộng nhằm vào lĩnh vực y tế. Bộ này yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường cảnh giác trong dịp cuối tuần, đồng thời lập tức báo cáo nếu phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào. Cơ quan này cũng cho biết hiện chưa xác định được phương thức mà các đối tượng có thể sử dụng để tiến hành tấn công.

Các tổ chức bảo hiểm y tế, vốn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong hệ thống y tế toàn dân của Israel, đã bắt đầu triển khai thêm các biện pháp bảo vệ. Maccabi Healthcare Services, một trong 4 nhà cung cấp dịch vụ y tế lớn nhất nước này, ngày 27/11 thông báo đã chặn quyền truy cập vào hệ thống máy tính từ bên ngoài Israel. Biện pháp dự kiến được duy trì ít nhất đến ngày 29/11 và nhân viên sẽ được thông báo khi quyền truy cập được khôi phục.

Một nhà cung cấp dịch vụ y tế khác cho biết không thay đổi quy định truy cập đối với các bác sĩ làm việc từ nước ngoài, nhưng đã tăng cường hệ thống phòng thủ mạng và nâng mức sẵn sàng ứng phó theo các quy trình an ninh hiện hành. Một số đơn vị thậm chí đã hạn chế truy cập từ nước ngoài trước khi Bộ Y tế đưa ra cảnh báo mới nhất.

Ông Gil Messing, Chánh văn phòng của công ty an ninh mạng Check Point Software Technologies (Israel), cho biết việc hạn chế truy cập từ nước ngoài nhằm giảm đáng kể nguy cơ xâm nhập trái phép vào các hệ thống và ngăn chặn việc chuyển dữ liệu nhạy cảm ra bên ngoài. Tuy nhiên, biện pháp này không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối, đặc biệt trước những đối tượng tấn công có năng lực cao, có thể lợi dụng hạ tầng trong nước đã bị xâm nhập để vượt qua các giới hạn địa lý.

Theo ông Messing, các cơ sở y tế luôn nằm trong nhóm mục tiêu bị tấn công mạng thường xuyên nhất tại Israel cũng như trên thế giới. Chỉ trong những tuần gần đây, số vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel đã tăng 49%, chủ yếu trong bối cảnh căng thẳng an ninh gia tăng.

Bệnh viện đặc biệt dễ trở thành mục tiêu do lưu trữ lượng lớn thông tin cá nhân và dữ liệu y tế nhạy cảm. Việc làm gián đoạn hoạt động của các cơ sở này có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân. Nguy cơ càng gia tăng vào dịp cuối tuần khi số nhân viên trực thường ít hơn.

Ông Messing cũng cảnh báo sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo thêm thách thức cho công tác phòng chống tấn công mạng. Các công cụ AI giúp tin tặc dễ dàng phát hiện và khai thác lỗ hổng bảo mật, đồng thời nâng cao khả năng thực hiện các cuộc tấn công tinh vi và thao túng nhân viên.