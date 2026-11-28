Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (phải) và ông Nguyễn Duy Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát cùng trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026. Ảnh: BTC

Ngày 17-11-2026, tại lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2026, nhiều đại biểu ấn tượng mạnh trước thông số kỹ thuật trong công trình của TS. Dương Ngọc Thanh (SN 1992, Trường Kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa). Vật liệu bán dẫn sắt điện chỉ dày ba lớp nguyên tử do anh đồng chủ trì nghiên cứu giúp tạo ra chip nhớ có tốc độ ghi và xóa dữ liệu trong 16,5 nano giây, trong khi loại bộ nhớ phổ biến trên máy tính và điện thoại hiện nay cần khoảng 1 mili giây cho cùng thao tác đó.

Một nhà khoa học nữa tham gia lễ trao giải là TS. Nguyễn Đông Nhật (SN 1991, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Hà Lan), người thiết kế thiết bị đầu cuối truyền dữ liệu bằng tia laser với tốc độ 1 Gbit/s từ vệ tinh quỹ đạo thấp ở độ cao 500km xuống trạm mặt đất tại thành phố La Hay.

Ngồi cùng hàng ghế Top 10 Quả Cầu Vàng năm nay còn có TS. Lê Hữu Thọ (SN 1991, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh). Để sàng lọc được các hợp chất hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa từ cây thuốc bản địa, TS. Lê Hữu Thọ cho biết, 80 đến 90% thời gian trong suốt 15 năm gắn bó với phòng thí nghiệm của anh và cộng sự là những phép thử nối tiếp nhau chưa có kết quả ngay.

Hành trình chinh phục mục tiêu phía trước

Ngồi dưới khán phòng lắng nghe những câu chuyện ấy, nhà vô địch thế giới cuộc đua sức bền Swiss Ultra 2022 Thanh Vũ tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc. Từng một mình chinh phục những đường đua khắc nghiệt kéo dài hàng nghìn cây số và có dịp làm việc cùng Hội đồng chấm thi năm nay, chị hiểu rõ sức nặng ẩn sau mỗi trang hồ sơ ứng viên.

Thanh Vũ đã có cuộc trò chuyện với phóng viên về cách bước qua nỗi hoài nghi bản thân trên hành trình chinh phục mục tiêu phía trước.

- Chị vừa có thời gian làm việc cùng Ban tổ chức và Hội đồng chấm thi Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng 2026. Khi đọc hồ sơ của các ứng viên năm nay, từ người sở hữu 46 bài báo quốc tế Q1 như TS. Cao Lê Anh Kiệt, người có 6 bằng sáng chế quốc tế về robot mềm y sinh như TS. Thái Mai Thành, cho tới nữ trưởng phòng Lab ở Học viện Viettel Vũ Thị Hạnh với 2 bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ và 3 bằng độc quyền sáng chế trong nước, điều gì đọng lại rõ nhất trong chị?

-Tôi nhận thấy một điều rất rõ ràng là từng ứng viên nộp hồ sơ xét chọn đều đã đi qua một hành trình rất kiên trì. Khoan nói tới quá trình nghiên cứu dài đằng đẵng, riêng việc tập hợp minh chứng và hoàn thiện bộ hồ sơ dày dặn gửi về hội đồng cũng đòi hỏi ở các bạn sự kiên nhẫn lớn.

Để đạt được từng gạch đầu dòng trong những bộ hồ sơ ấn tượng như vậy là biết bao năm tháng, thậm chí là hàng thập kỷ gắn với phòng thí nghiệm. Rất nhiều bạn đã được ghi nhận bằng các công trình và bằng phát minh quốc tế. Hành trình riêng của mỗi người đều rất dài và bền bỉ. Bởi vậy, tôi coi từng ứng viên và từng nhà khoa học trẻ nhận giải hôm nay đều là những vận động viên siêu sức bền trong chính lĩnh vực chuyên môn của họ.

Đừng để câu hỏi "còn bao lâu, bao xa" làm nặng đôi chân

- Tại buổi lễ, các nhà khoa học trẻ đã nhắc tới khoảng trống từ lúc chứng minh được ý tưởng trong phòng thí nghiệm ở bậc 3, bậc 4 đến khi hoàn thiện sản phẩm mẫu chạy ngoài đời thực ở bậc 7, bậc 8 trên thang mức độ sẵn sàng công nghệ. Quãng đường đó có thể lấy đi của người trẻ cả chục năm thanh xuân, giống như cuộc đua của chị kéo dài hàng trăm, hàng ngàn cây số liên tục. Đã bao giờ chị thấy ngợp và hoài nghi chính mình trước độ dài của chặng đường đã chọn?

-Khi nghĩ đến một mục tiêu kéo dài hàng trăm hay hàng ngàn cây số, chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc mình cảm thấy sợ hãi và hoài nghi về khả năng của bản thân. Lúc đó, tôi cũng tự hỏi không biết cơ thể mình có đáp ứng nổi và chạm tới đích được hay không.

Nhưng sau cả một thập kỷ theo đuổi những thử thách sức bền khắc nghiệt và dài nhất trên thế giới, tôi nhận ra rằng mọi mục tiêu đáng giá đều rất dài, và đường càng dài thì mình càng phải kiên định với mục đích của mình. Khi có một mục đích và một lý do đủ lớn, chính lý do đó sẽ giúp mình chinh phục từng cột mốc.

Thanh Vũ (bìa phải) và ông Nguyễn Duy Hưng trao đổi cùng các nữ sinh nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

- Tại buổi lễ, các nhà khoa học trẻ đã bày tỏ mong muốn đề tài sau khi nhận giải sẽ có người đi cùng về sở hữu trí tuệ, pháp lý và thị trường, bởi "tiền giúp làm được thí nghiệm, nhưng người đồng hành mới giúp kết quả ra được thị trường". Phải chăng sự thấu hiểu đường dài ấy cũng là lý do để Tập đoàn Tân Hiệp Phát kiên trì đi cùng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng từ năm 2011 đến nay và tiếp tục cam kết cho giai đoạn 2026-2030, thưa chị?

- Được đồng hành cùng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và các nhà khoa học trẻ là vinh dự của Tân Hiệp Phát, chúng tôi hiểu rằng, nghiên cứu khoa học là một hành trình dài, đòi hỏi không chỉ tri thức, đam mê mà còn cần rất nhiều sự kiên trì, nguồn lực và cơ hội để một ý tưởng có thể từng bước trở thành giải pháp hữu ích cho cuộc sống. Một giải thưởng có thể là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực ban đầu, nhưng để một công trình nghiên cứu đi xa hơn, được hoàn thiện và ứng dụng vào thực tiễn, các nhà khoa học trẻ cần nhiều hơn một sự hỗ trợ tại một thời điểm. Họ cần những người đồng hành, những cơ hội kết nối và một môi trường thuận lợi để tiếp tục phát triển các ý tưởng của mình.

Việc Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam trong hơn 15 năm qua và cam kết tiếp tục đồng hành giai đoạn 2026-2030 thể hiện niềm tin và trách nhiệm của doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn tiếp tục góp một phần nguồn lực để phát hiện, khích lệ và tiếp sức cho những tài năng trẻ; để các bạn thêm vững tin theo đuổi đam mê, phát triển những công trình có giá trị và đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

- Trân trọng cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!