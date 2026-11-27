Công nghệ sản xuất amoniac không phát thải từ hydro xanh. Nguồn: Respectmyplanet

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện Công ty Cổ phần DongSin EF (Hàn Quốc) đã trình bày đề xuất đầu tư dự án tổ hợp sản xuất amoniac xanh quy mô lớn. Điểm nhấn về công nghệ và tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG) của dự án là mô hình tổ hợp sản xuất khép kín, kết hợp trực tiếp giữa nhà máy điện mặt trời (và từng bước nghiên cứu bổ sung điện gió), hệ thống điện phân, dây chuyền tổng hợp amoniac cùng hệ thống kho bãi lưu trữ và xuất khẩu.

Nguồn sản phẩm amoniac xanh không chỉ cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất phân bón (phân đạm, urê) và hóa chất công nghiệp, mà còn đóng vai trò là nhiên liệu sạch thay thế nhiên liệu hóa thạch cho vận tải biển, lưu trữ năng lượng tái tạo hoặc phối trộn giảm phát thải cho các nhà máy nhiệt điện.

Về tiến độ pháp lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Út đánh giá đề xuất phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng của Việt Nam và lợi thế điện gió, điện mặt trời của địa phương, đồng thời đề nghị doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ chi tiết về công nghệ, phương án cung ứng năng lượng, nhu cầu sử dụng đất và lộ trình thực hiện để các sở, ngành thẩm định theo quy định.

Theo Royal Society, amoniac là một loại khí có mùi hăng, được sử dụng rộng rãi để sản xuất phân bón nông nghiệp. Sản xuất amoniac xanh (Green ammonia) là quy trình tạo ra amoniac hoàn toàn dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo và không phát thải carbon. Tuy nhiên, quy trình sản xuất amoniac hiện nay vẫn chưa được coi là một quy trình “xanh”, tùy theo từng phương pháp. Quy trình này tiêu tốn rất nhiều năng lượng và tạo ra khoảng 1,8% tổng lượng khí carbon dioxide phát thải trên toàn cầu.