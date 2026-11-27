Ngày 26/11, tại Đà Nẵng, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đã long trọng công bố quyết định thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động kết nối chuyên môn, nghiên cứu khoa học và hợp tác đào tạo giữa Hội với nhà trường.

Đại diện Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm tại lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ngày 26/11/2026.

Tham dự buổi lễ, về phía Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam có TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội; PGS.TS. Nguyễn Cảnh Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội; ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội; ông Phạm Văn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Phó Tổng biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng.

Về phía Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng có TS. Nguyễn Linh Nam, Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; TS. Nguyễn Minh Tiến, Phó phụ trách Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế.

Về phía Khoa Điện - Điện tử có TS. Trần Hoàng Vũ, Trưởng khoa; ThS. Phạm Văn Phát, Phó Trưởng khoa; ThS. Nguyễn Văn Thịnh, Phó Trưởng Bộ môn Điện tử - Viễn thông, cùng các giảng viên của khoa.

Việc thành lập chi hội xuất phát từ nguyện vọng của Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, nhằm tăng cường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời mở rộng các hoạt động hợp tác, phát triển lĩnh vực điện tử - viễn thông.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, Phó Tổng biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, công bố quyết định thành lập chi hội. TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, thực hiện nghi thức trao quyết định và tặng hoa chúc mừng. TS. Trần Hoàng Vũ, Trưởng khoa Điện - Điện tử, đại diện chi hội tiếp nhận quyết định.

TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Đức Lai nhấn mạnh vai trò của chi hội như một cánh tay nối dài của Hội tại khu vực miền Trung. Chủ tịch Hội kỳ vọng chi hội sẽ nhanh chóng hòa nhập vào mạng lưới hoạt động của Hội, tăng cường phối hợp với các chi hội trong khu vực, qua đó từng bước hình thành cộng đồng những người làm công tác vô tuyến - điện tử tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.

Theo TS. Trần Đức Lai, việc kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và những người hoạt động trong lĩnh vực vô tuyến - điện tử sẽ tạo thêm điều kiện để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy nghiên cứu và triển khai các hoạt động chuyên môn thiết thực.

Kết nối nghiên cứu khoa học với đào tạo và doanh nghiệp

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, TS. Nguyễn Linh Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, cho rằng chi hội sẽ tạo môi trường thuận lợi để giảng viên, sinh viên tiếp cận mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam.

TS. Nguyễn Linh Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại Học Đà Nẵng

Theo TS. Nguyễn Linh Nam, trong bối cảnh yêu cầu về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng cao, một đơn vị riêng lẻ khó có thể giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ lớn nếu thiếu sự liên kết. Vì vậy, nhà trường kỳ vọng chi hội sẽ trở thành đầu mối thúc đẩy hợp tác liên ngành, liên đơn vị, hình thành các nhóm nghiên cứu chung, phát triển công trình khoa học có giá trị và hướng tới những sản phẩm ứng dụng thực tiễn.

Lãnh đạo nhà trường cũng mong muốn tăng cường gắn kết hoạt động nghiên cứu với công tác giảng dạy, tạo điều kiện để sinh viên tham gia các cuộc thi chuyên môn, nghiên cứu khoa học do Hội giới thiệu và tổ chức. Đây là cơ hội để người học vận dụng kiến thức, tiếp cận những vấn đề thực tiễn của ngành, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn.

Bên cạnh đó, chi hội được kỳ vọng sẽ mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị chuyên môn, doanh nghiệp trong và ngoài nước; tạo môi trường để giảng viên trẻ, sinh viên tích lũy kinh nghiệm, phát triển năng lực nghiên cứu và từng bước xây dựng đội ngũ kế cận. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, TS. Nguyễn Linh Nam khẳng định sẽ tạo điều kiện hỗ trợ để chi hội hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững.

Ở góc độ chuyên môn, TS. Trần Hoàng Vũ, Trưởng khoa Điện - Điện tử, cho biết việc tham gia mạng lưới của Hội sẽ giúp giảng viên và sinh viên có thêm cơ hội công bố kết quả nghiên cứu, tham gia các diễn đàn khoa học trong nước và quốc tế.

TS. Trần Hoàng Vũ, Trưởng khoa Điện - Điện tử, đại diện chi hội tiếp nhận quyết định.

Theo TS. Trần Hoàng Vũ, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chủ trì hai Hội nghị khoa học thường niên quan trọng là Hội nghị quốc gia REV-ECIT, thường được tổ chức vào tháng 12, và Hội nghị quốc tế ATC, diễn ra vào tháng 10. Trong đó, REV-ECIT là diễn đàn phù hợp để giảng viên phối hợp với sinh viên xây dựng, trình bày các công trình nghiên cứu; ATC hướng tới những nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao hơn, tạo cơ hội tiếp cận môi trường học thuật quốc tế.

Chi hội dự kiến chuẩn bị các bài nghiên cứu tham gia cả hai Hội nghị trong năm 2027, qua đó tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia hoạt động công bố khoa học. TS. Trần Hoàng Vũ cũng chia sẻ bản thân đã tham gia các hoạt động của Hội từ khi có công trình khoa học đầu tiên trong thời gian làm nghiên cứu sinh.

Bên cạnh những cơ hội mới, Trưởng khoa Điện - Điện tử cũng chỉ ra một số khó khăn của đơn vị, đặc biệt là hạn chế về đầu mối kết nối với các tổ chức, trường đại học và doanh nghiệp bên ngoài. Trong khi đó, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam có mạng lưới quan hệ chuyên môn rộng, có thể hỗ trợ giới thiệu đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu và đào tạo.

TS. Trần Hoàng Vũ, Trưởng khoa Điện - Điện tử

Hiện Bộ môn Điện tử - Viễn thông của khoa phụ trách ba chương trình đào tạo gồm Kỹ thuật điện tử, Điện tử - Viễn thông và Thiết kế vi mạch Bán dẫn. Việc triển khai các chương trình trong điều kiện nguồn lực và cơ sở vật chất còn hạn chế, đặc biệt đối với lĩnh vực bán dẫn, đặt ra yêu cầu phải tăng cường liên kết, huy động thêm nguồn lực từ các tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp.

Khoa dự kiến phối hợp với Hội đưa sinh viên tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế, từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, khả năng hội nhập và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác, TS. Trần Hoàng Vũ chia sẻ: "Muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau".

Mở rộng hợp tác trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển

Trao đổi về định hướng hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo lĩnh vực vô tuyến - điện tử

Sau nghi thức công bố và trao quyết định thành lập chi hội, đại diện Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đã trao đổi về định hướng hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo lĩnh vực vô tuyến - điện tử, nhất là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ.

Các nội dung thảo luận tập trung vào định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ mới; hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ; xây dựng các nhóm nghiên cứu, đề tài và dự án hợp tác; đồng thời đề xuất các chương trình phối hợp giữa hai bên.

Việc thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng không chỉ mở rộng mạng lưới hoạt động của Hội tại miền Trung mà còn tạo thêm nền tảng kết nối giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo và thực tiễn sản xuất. Đây được kỳ vọng là tiền đề để phát huy thế mạnh của đội ngũ giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực vô tuyến - điện tử.