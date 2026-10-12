Giá vàng trong nước diễn biến lạ

Giá vàng trong nước đứng ngoài biến động tăng tích cực của giá vàng thế giới. Ảnh: Việt Linh.

Sau chuỗi phiên giảm sâu liên tiếp trong tuần trước, có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.070 USD/ounce, giá vàng thế giới đang có xu hướng hồi phục mạnh mẽ. Chỉ trong 4 ngày, kim loại quý thế giới đã tăng trở lại hơn 150 USD/ounce.

Đà đi lên tiếp tục được nối dài trong phiên sáng nay (12/10). Theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hiện tăng gần 20 USD/ounce so với phiên liền trước, tương đương 0,4%, lên 4.212 USD/ounce. Từ vùng đáy của tuần trước, thị trường đã chứng kiến một cú đảo chiều đáng kể, đưa giá vàng trở lại trên ngưỡng 4.200 USD/ounce.

Thế nhưng, đà hồi phục mạnh mẽ trên thị trường quốc tế sáng nay lại chưa tạo ra chuyển động tương ứng tại thị trường trong nước, khi giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn vẫn chạy quanh vùng giá cuối tuần trước.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cũng trong sáng nay, các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu... đều duy trì giá bán vàng miếng dưới 145 triệu đồng/lượng, không thay đổi kể từ nửa cuối tuần trước.

Sự trầm lắng không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn ghi nhận ở cả sản phẩm vàng nhẫn, mặt hàng vốn có diễn biến gần với giá vàng thế giới.

Công ty SJC hiện giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết 140,5 - 144,5 triệu/lượng, còn PNJ giao dịch tại 141 - 144 triệu đồng/lượng.

Một số doanh nghiệp đã điều chỉnh giá vàng nhẫn nhưng mức tăng còn khá khiêm tốn. Trong đó, Phú Quý nâng giá mua vào thêm 300.000 đồng và tăng giá bán ra thêm 100.000 đồng sáng nay, hiện cố định ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 400.000 đồng giá mua - bán vàng nhẫn sáng nay, hiện phổ biến ở mức 140 - 144 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, dù giá vàng thế giới đã trở lại trên mốc 4.200 USD/ounce, khoảng cách với thị trường trong nước vẫn chưa được thu hẹp đáng kể. Với giá vàng quốc tế quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế và phí) đang ở mức khoảng 132,5 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.