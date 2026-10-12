KOS mất hơn 5.000 tỷ đồng vốn hóa, cổ phiếu rơi dưới mệnh giá

KOS giảm sâu, vốn hóa bốc hơi hơn 5.000 tỷ đồng

Kết thúc phiên sáng 12/10, cổ phiếu KOS của CTCP Kosy tiếp tục giảm hết biên độ, về 9.630 đồng/cp. Mã này lần đầu xuống dưới mệnh giá 10.000 đồng kể từ khi niêm yết trên HoSE vào tháng 12/2017. Lượng dư bán gần 70 triệu cổ phiếu, trong khi khớp lệnh chưa tới 30.000 đơn vị.

Đây là phiên giảm thứ 18 liên tiếp của KOS, với 16 phiên gần nhất giảm sàn. Sau gần một tháng, thị giá mất khoảng 70%, đưa vốn hóa doanh nghiệp xuống dưới 2.100 tỷ đồng và khiến hơn 5.000 tỷ đồng giá trị vốn hóa bị xóa sổ. Tính từ đầu năm, cổ phiếu đã giảm khoảng 75%.

Kosy lý giải áp lực lên cổ phiếu

Trong văn bản gửi HoSE, Kosy cho biết giá KOS biến động theo xu hướng chung của thị trường. Doanh nghiệp cũng đề cập áp lực phát sinh khi các công ty chứng khoán điều chỉnh tỷ lệ cấp margin đối với cổ phiếu này.

Kosy hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Ông Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1976, đồng hành với doanh nghiệp từ khi thành lập năm 2008 và giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ đó.

Chủ tịch và các bên liên quan có giao dịch bán

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, ông Cường, vợ là bà Nguyễn Thị Hằng cùng nhóm cá nhân, tổ chức liên quan nắm hơn 62% vốn Kosy. Ông Cường sở hữu 35,4%, còn bà Hằng nắm 6,42%.

Trong giai đoạn KOS đi xuống, ông Cường đăng ký bán 4,26 triệu cổ phiếu trong tổng số 5 triệu đơn vị đăng ký, từ ngày 27/8 đến 24/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Sau giao dịch, ông còn 72,38 triệu cổ phiếu, tương đương 33,43% vốn. Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy và CTCP Đầu tư Leo Regulus, hai tổ chức liên quan đến Chủ tịch, cũng từng bán KOS, trong đó có giao dịch mang tính chất giải chấp.

Người thân đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu

Ở chiều ngược lại, bà Hoàng Thị Yến, em dâu ông Cường, đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 15/10 đến 13/11, bằng khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Bà hiện nắm hơn 32.000 cổ phiếu; nếu mua đủ lượng đăng ký, tỷ lệ sở hữu dự kiến đạt khoảng 3,71% vốn Kosy.

Một số thành viên khác trong gia đình ông Cường cũng nắm cổ phần và đảm nhiệm vị trí tại doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Hằng là Phó Chủ tịch HĐQT; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, em gái ông Cường, giữ chức Phó Tổng Giám đốc và sở hữu 3,34% vốn. Ông Nguyễn Trung Kiên, em trai ông Cường, nắm khoảng 2,06% cổ phần Kosy.