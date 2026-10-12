Bộ Nội vụ hướng dẫn doanh nghiệp 3 phương án nghỉ Tết Âm lịch 2027

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 11483/TB-BNV về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bên cạnh lịch nghỉ dành cho khu vực công, Bộ Nội vụ hướng dẫn phương án nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh đối với người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực hành chính, sự nghiệp công lập.

Theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn 1 trong 3 phương án nghỉ Tết.

Theo Bộ Nội vụ, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn một trong 3 phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 cho người lao động. Cụ thể:

Phương án 1 là nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Phương án 2 là nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Phương án 3 là nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Việc xây dựng phương án nghỉ phải bảo đảm số ngày nghỉ không thấp hơn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết và phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với dịp Quốc khánh năm 2027, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9/2027 và một ngày liền kề, lựa chọn ngày 1/9 hoặc 3/9/2027.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ yêu cầu người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày, giúp người lao động chủ động sắp xếp thời gian và kế hoạch cá nhân.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027 tương tự khu vực công chức, viên chức. Khi áp dụng, doanh nghiệp phải bảo đảm đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật và được khuyến khích có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp chủ động triển khai các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung - cầu hàng hóa, dịch vụ và ổn định thị trường lao động trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết.

Đối với khu vực công, lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Trong đó, có 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Dịp Quốc khánh năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 2/9 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027, gồm 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ hằng tuần.