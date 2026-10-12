Bắc Ninh: Nâng cao năng lực, kết nối chuỗi và mở rộng thị trường toàn cầu

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của diễn đàn ESG Việt Nam 2026, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các đại biểu trao đổi tại diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực điện tử, bán dẫn và công nghệ cao, mà quan trọng hơn là có bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực tham gia chuỗi giá trị.

Thứ trưởng chỉ rõ, để chuyển cơ hội thành đơn hàng và hợp đồng cung ứng, doanh nghiệp cần đáp ứng đồng bộ các tiêu chuẩn về chất lượng, công nghệ, năng suất, tiến độ giao hàng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định, việc kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường quốc tế là chìa khóa để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp cốt lõi như bảo đảm nguồn năng lượng xanh (định hướng phát triển 1.000MW điện mặt trời mái nhà với nhu cầu vốn khoảng 10.000 tỷ đồng), bố trí quỹ đất cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với giá thuê ưu đãi không vượt quá 1,2% giá thành tạo lập đất sản xuất công nghiệp, cùng hệ thống hạ tầng giao thông, logistics và cải cách thủ tục hành chính.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, phát biểu tại diễn đàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh mong muốn các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức tài chính tiếp tục đề xuất những giải pháp thiết thực, giúp thành phố huy động nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao năng lực sản xuất.

Mục tiêu không chỉ là thu hút thêm đầu tư mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia thực chất vào chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trong nước.

Điểm nhấn trong khuôn khổ diễn đàn là lễ ký kết thỏa thuận ghi nhớ ba bên giữa đại diện Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh, Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang và Amazon Global Selling Việt Nam về việc phát triển thương mại điện tử và logistics thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030, mở ra hướng đi “Go Global xuyên biên giới” giúp đưa sản phẩm địa phương vươn ra thị trường quốc tế.

Diễn đàn cũng tổ chức lễ ra mắt Hội Bán dẫn thành phố Bắc Ninh, hướng tới tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, các tập đoàn FDI, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia và cơ quan quản lý; thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, tiếp nhận công nghệ và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị ngành bán dẫn.