Giá USD tự do bật tăng mạnh, đảo chiều vượt ngân hàng sau 4 tháng

Thị trường ngoại hối tuần từ ngày 5 đến ngày 9/10 ghi nhận diễn biến trái chiều rõ nét giữa các kênh giao dịch. Trong khi tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng đồng loạt giảm, tỷ giá trên thị trường tự do lại bất ngờ tăng vọt, nới rộng khoảng cách với thị trường chính thức.

Vào ngày 9/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.629 đồng/USD, giảm 7 đồng so với cuối tuần trước, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp đi xuống. Tại các nhà băng lớn như Vietcombank, Vietinbank và BIDV, giá niêm yết giữ nguyên trong hai ngày cuối tuần ở mức 25.660 đồng/USD chiều mua và 26.070 đồng/USD chiều bán, cùng giảm 100 đồng so với cuối tuần trước, đồng thuận với xu hướng của tỷ giá trung tâm.

Giá USD tự do vượt ngân hàng.

Ngược lại, tỷ giá trên thị trường tự do trong tuần tăng 220 đồng lên mức 26.080 - 26.180 đồng/USD.

Đến sáng ngày 12/10, tỷ giá trung tâm tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm 8 đồng so với phiên liền trước, mức 25.621 đồng. Tại các ngân hàng thương mại như Techcombank giao dịch quanh mốc 25.666 - 26.062 đồng/USD (mua vào và bán ra); Eximbank hiện giao dịch 25.660 - 26.060 đồng/USD (mua vào và bán ra); ACB có giá 25.680 - 26.040 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Cùng thời điểm, trên thị trường tự do, nhiều điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội và TP HCM mua vào quanh 25.900 đồng/USD, tăng 50 đồng so với hôm trước và cao hơn ngân hàng 250 đồng. Ở chiều bán ra, giá phổ biến quanh 26.200 đồng/USD, nhỉnh hơn các ngân hàng lớn 130 đồng. Tính chung cả tuần, đồng bạc xanh trên kênh tự do tăng 150 - 250 đồng.

Đây là lần đầu tiên trong 4 tháng qua giá USD tự do vượt ngân hàng ở cả hai chiều mua và bán. Trước đó, từ giữa tháng 6, giá ngoại tệ chợ đen từng giảm sâu và thấp hơn ngân hàng từ 50 - 350 đồng.

Giới chuyên gia nhận định tình trạng hiếm gặp này xuất phát từ việc hoạt động thu đổi ngoại tệ tại các tiệm vàng bị thanh tra siết chặt khiến cung cầu co lại, lãi suất tiền đồng duy trì mức hấp dẫn 8,5 - 9%/năm thúc đẩy người dân gửi tiết kiệm VND, và chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới thu hẹp làm giảm nhu cầu gom ngoại tệ nhập lậu vàng.

Theo nhân viên một đại lý thu đổi trên Phố Hà Trung tại Hà Nội, giá USD tự do bật tăng chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Ba tháng cuối năm là giai đoạn nhu cầu ngoại tệ tăng mạnh, dẫn tới biên độ điều chỉnh lớn và thường xuyên hơn. Với khả năng phản ánh linh hoạt kỳ vọng của người dân, diễn biến này cũng cho thấy tâm lý đầu cơ và nắm giữ ngoại tệ đang quay trở lại.

Giới chuyên gia nhận định tỷ giá kênh tự do sẽ dao động mạnh trong quý cuối năm do tính mùa vụ, còn kênh ngân hàng ít biến động hơn. Chuyên gia Công ty Chứng khoán VNDirect đánh giá tỷ giá trong nước có bộ đệm tương đối tốt trước các cú sốc bên ngoài và duy trì độ ổn định cao so với khu vực. Nhóm phân tích Ngân hàng Techcombank dự báo tỷ giá sẽ duy trì quanh mốc 26.000 đồng/USD đến hết năm.

Tiền đồng dự kiến chỉ mất giá khoảng 0,8% so với cuối năm ngoái nhờ chênh lệch lãi suất VND với USD, dòng vốn FDI tích cực và nguồn kiều hối ổn định. Rủi ro lớn nhất là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn kỳ vọng, khiến USD mạnh lên.

Liên quan đến bức tranh chung, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, cho biết chỉ số DXY từng có lúc vượt 102 điểm, tăng hơn 4% so với đầu năm. Nhiều đồng tiền như yen Nhật, ringgit Malaysia, peso Philippines, rupiah Indonesia, rupee Ấn Độ, euro, franc Thụy Sĩ và bảng Anh mất giá từ 2% đến 7% so với USD.

Trong bối cảnh đó, VND nằm trong nhóm số ít đồng tiền tăng giá với mức tăng 1,12%. Đây là nỗ lực đáng kể của cơ quan quản lý, bên cạnh cam kết luôn bảo đảm thanh khoản thông suốt để hỗ trợ cung ứng vốn cho nền kinh tế.