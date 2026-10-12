Giá vàng thế giới khởi đầu tuần mới với tín hiệu tích cực

Tuần trước, giá vàng tăng dù biến động mạnh. Áp lực ban đầu từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và những lo ngại lạm phát quay trở lại đã dần nhường chỗ cho đà phục hồi vào cuối tuần, nhờ lợi suất hạ nhiệt, giá dầu giảm và hoạt động mua vào khi giá xuống gia tăng trở lại.

Dự đoán về giá vàng tuần này, trong 14 chuyên gia có 7 chuyên gia (50%) dự báo giá vàng tăng, 2 chuyên gia (14%) dự báo giảm, 5 chuyên gia còn lại (36%) cho biết khó dự báo hướng đi của vàng hoặc kỳ vọng giá sẽ dao động đi ngang trong tuần này.

Trong khi đó, khảo sát với 206 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 93 người (45%) kỳ vọng giá tăng, 77 người khác (37%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 36 nhà đầu tư còn lại (18%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần này.

“Giá sẽ tăng”, Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com nhận định.

Theo ông, các yếu tố nền tảng của thị trường chưa có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Mỹ tiếp tục duy trì quan điểm không tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, giá năng lượng có thể giảm, tạo điều kiện cho thị trường kim loại phục hồi.

Về mặt kỹ thuật, Newsom nhận định hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đang trong trạng thái quá bán và có thể phát đi tín hiệu tăng giá ngắn hạn nếu chốt phiên thứ Sáu trên mức 4.187,10 USD/oz, được thiết lập ngày 6/10. Giá vàng hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động 45 ngày quanh 4.398 USD/oz, cho thấy còn dư địa phục hồi trong ngắn hạn.

Trogn khi đó, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng tiếp tục đi ngang cho đến khi chiến tranh kết thúc. Theo ông, khi căng thẳng hạ nhiệt, thị trường có thể kỳ vọng lạm phát giảm, qua đó giảm áp lực tăng lãi suất đối với các ngân hàng trung ương. Đồng thời, đồng USD có thể mất đi phần hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, ông không kỳ vọng giá vàng giảm mạnh hoặc sớm xuất hiện một đợt bứt phá.

Tuy nhiên, Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục chịu sức ép trong tuần này. Theo ông, trong khoảng một tuần rưỡi gần đây, giá vàng giao ngay nhiều lần vượt 4.200 USD/oz trong phiên nhưng đều gặp lực bán. Kim loại quý cần thiết lập được vị thế vững chắc trên ngưỡng 4.230 USD/oz để cho thấy vùng đáy đã hình thành.

Chandler dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ có thể tăng tốc. Cùng với khả năng điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) từ nay đến giữa năm sau, diễn biến này có thể tiếp tục gây bất lợi cho giá vàng.

Tuần này, dữ liệu lạm phát sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường, với việc Mỹ công bố báo cáo CPI và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi các cuộc khảo sát quan trọng về hoạt động sản xuất tại các khu vực và những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Sáng thứ Ba, Mỹ sẽ công bố doanh số bán nhà hiện có trong tháng 9. Tiếp đó, báo cáo CPI sẽ là tâm điểm trong sáng thứ Tư. Sang thứ Năm, thị trường sẽ đón nhận báo cáo PPI, doanh số bán lẻ tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, cùng các cuộc khảo sát hoạt động sản xuất của Fed Philadelphia và Fed New York (Empire State).

Đến tối thứ Năm, các nhà giao dịch sẽ theo dõi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại một sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok.