Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch Fitch Ratings Ian Linnell: Thúc đẩy hợp tác trong đánh giá tín nhiệm và phát triển thị trường vốn

Khát vọng tăng trưởng bứt phá và nhu cầu huy động vốn chiến lược

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Fitch Ratings.

Chia sẻ về bức tranh kinh tế vĩ mô, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 10%/năm.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Để hiện thực hóa mục tiêu bứt phá này, Việt Nam đặt ra nhu cầu huy động vốn cho toàn nền kinh tế đạt khoảng 40% GDP, dự kiến chỉ số huy động vốn phải tăng khoảng 2,5 lần so với giai đoạn trước. Đồng thời, Chính phủ quyết tâm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nỗ lực giảm chỉ số ICOR từ 6,4% xuống còn khoảng 4,5% - 4,8%.

Bộ trưởng khẳng định đây là dư địa và cơ hội hợp tác rất lớn không chỉ cho Chính phủ mà cả cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận các nguồn vốn quốc tế.

Fitch Ratings đánh giá cao đà tăng trưởng và vị thế của Việt Nam

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Bộ trưởng, Chủ tịch Fitch Ratings Ian Linnell ghi nhận Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới duy trì được quỹ đạo tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ.

Ông Ian Linnell cho biết Fitch Ratings hiện đang thực hiện xếp hạng tín nhiệm cho 17 đến 19 tổ chức, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và đánh giá Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng ở khu vực Đông Nam Á. Do đó, Fitch Ratings đang cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm chính thức mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Chủ tịch Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings Ian Linnell phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Chủ tịch Fitch Ratings Ian Linnell chia sẻ, trong các cuộc trao đổi với các quỹ đầu tư lớn tại khu vực Châu Á và Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam luôn là điểm đến thu hút sự quan tâm đặc biệt. Các nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao câu chuyện tăng trưởng kinh tế vĩ mô tích cực, dòng vốn FDI chuyển dịch mạnh mẽ cũng như triển vọng thị trường đầu tư Việt Nam.

Bày tỏ niềm tin vào tương lai, Chủ tịch Fitch Ratings Ian Linnell nhận định dù triển vọng xếp hạng hiện tại ở mức Ổn định, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để đạt được nhiều bước tiến triển mới vượt bậc.

Thúc đẩy hợp tác minh bạch và triển vọng trên thị trường vốn quốc tế

Tán thành với những đánh giá tích cực từ lãnh đạo Fitch Ratings, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết niềm tin của thị trường tài chính quốc tế vào Việt Nam đang gia tăng rõ rệt. Vừa qua, tổ chức xếp hạng JCR (Nhật Bản) đã nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên mức Đầu tư (Investment Grade), và FTSE Russell cũng đưa ra các đánh giá rất khả quan về thị trường vốn Việt Nam.

Qua các cuộc làm việc gần đây tại New York, nhiều nhà đầu tư tài chính quốc tế đã bày tỏ mong muốn tìm hiểu khả năng Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết, đặc biệt là nâng cao năng lực hấp thụ vốn của các dự án trọng điểm nhằm tối ưu hóa chi phí và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng mong muốn Fitch Ratings tiếp tục đồng hành, thẳng thắn chỉ ra những điểm mạnh cùng các hạn chế cần khắc phục để hỗ trợ Việt Nam sớm cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Nhất trí với định hướng của Bộ Tài chính, Chủ tịch Fitch Ratings Ian Linnell tin tưởng đợt phát hành trái phiếu chính phủ tiếp theo của Việt Nam trên thị trường quốc tế (như thị trường Mỹ) sẽ nhận được sự quan tâm rất tích cực từ các nhà đầu tư.

Kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm nhận được lời mời tham dự Lễ khai trương văn phòng đại diện chính thức của Fitch Ratings tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Fitch Ratings Ian Linnell. Ảnh: Đức Minh