Bắc Ninh: Hội chợ việc làm dành cho lao động làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Tại đây, Ban tổ chức đã tạo cơ hội cho lao động kết nối với 12 nghìn vị trí việc làm trống trên địa bàn trong và ngoài thành phố Bắc Ninh thông qua sàn giao dịch việc làm trực tuyến. Trong đó, có 10 doanh nghiệp đăng ký khu vực tuyển dụng trực tiếp tại hội chợ với nhu cầu cần khoảng 9 nghìn lao động. Đây là cơ hội để người lao động tìm hiểu, trao đổi với nhà tuyển dụng và lựa chọn công việc phù hợp với kinh nghiệm, kỹ năng đã tích lũy trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Các đại biểu tham quan khu vực tuyển dụng tại hội chợ.

Được biết, bình quân mỗi năm, Bắc Ninh có hơn 7 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; trong đó, Hàn Quốc và Nhật Bản là những thị trường được nhiều lao động Bắc Ninh lựa chọn (chiếm khoảng 40%) nhờ môi trường làm việc hiện đại, chế độ đãi ngộ tương đối ổn định và cơ hội nâng cao tay nghề.

Không chỉ tạo nguồn thu nhập, thời gian làm việc ở nước ngoài còn giúp người lao động tích lũy vốn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện kỷ luật lao động. Khi trở về nước, những kinh nghiệm này có thể trở thành lợi thế trong quá trình tìm việc, nhất là tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp yêu cầu cao về chất lượng, năng suất và tác phong làm việc.

Đại diện doanh nghiệp phỏng vấn lao động trực tiếp trong sàn giao dịch việc làm tại hội chợ.

Phát biểu tại đây, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Trung tâm Lao động ngoài nước phân tích, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình tìm kiếm việc làm với lao động về nước. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong tuyển dụng, tạo điều kiện để lao động trở về từ nước ngoài phát huy kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp. Người lao động cũng cần chủ động tìm hiểu thông tin, yêu cầu tuyển dụng, cân nhắc lựa chọn công việc phù hợp để sớm ổn định cuộc sống.