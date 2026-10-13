Getty Images chuẩn bị phá sản

Getty Images tái cấu trúc trước hàng loạt áp lực kinh doanh. Ảnh: Gado.

Getty Images, nhà cung cấp ảnh và video phục vụ hoạt động báo chí, thông báo đạt thỏa thuận tái cấu trúc với các nhóm chủ nợ và nhà đầu tư lớn vào ngày 12/10, Reuters đưa tin.

Theo kế hoạch, công ty sẽ thực hiện quy trình phá sản theo Chapter 11, một thủ tục tái cấu trúc phá sản theo luật Mỹ, cho phép doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính tổ chức lại hoạt động và cơ cấu nợ dưới sự giám sát của tòa án, thay vì lập tức đóng cửa và thanh lý toàn bộ tài sản.

Sau đó, công ty sẽ chuyển sang mô hình sở hữu tư nhân. Thỏa thuận có sự tham gia của các đơn vị liên kết với gia đình Getty và Koch Equity Development. Hai bên cam kết đầu tư tối đa 533 triệu USD vốn mới. Sau khi quá trình tái cấu trúc hoàn tất, họ sẽ nắm giữ 100% cổ phần của Getty Images.

Theo Reuters, kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh công ty chịu áp lực từ khoản nợ lớn, thương vụ sáp nhập với đối thủ Shutterstock đổ vỡ và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Getty Images dự kiến bắt đầu thủ tục Chapter 11 trong những tuần tới, với mục tiêu hoàn tất toàn bộ quá trình vào cuối năm 2026.

Thị trường nội dung hình ảnh ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Ảnh: Pascal Le Segretain.

Theo thỏa thuận, các chủ nợ nắm giữ trái phiếu không có tài sản bảo đảm của Getty Images đồng ý xóa bỏ 270 triệu USD trái phiếu lưu hành. Trong khi đó, các bên cho vay có tài sản bảo đảm chấp thuận giảm chi phí lãi vay và gia hạn thời gian đáo hạn nợ.

Thông báo chính thức của công ty cho biết các bên tham gia thỏa thuận bao gồm những chủ sở hữu đại diện 83,5% lượng trái phiếu không có tài sản bảo đảm, khoảng 89% chủ sở hữu trái phiếu có tài sản bảo đảm, các khoản vay có kỳ hạn và các bên cho vay theo hạn mức tín dụng quay vòng, theo WSJ.

Bên cạnh khoản đầu tư vốn chủ sở hữu tối đa 533 triệu USD, Koch Equity Development cũng cam kết cung cấp đến 143 triệu USD để hỗ trợ quá trình tái cấu trúc.

Getty Images cho biết hoạt động kinh doanh vẫn tiếp diễn bình thường trong thời gian thực hiện kế hoạch. Công ty dự kiến thanh toán đầy đủ cho các nhà cung cấp theo quy trình thông thường, đồng thời khẳng định việc tái cấu trúc không ảnh hưởng đến hoạt động, nhân viên, cộng tác viên cung cấp nội dung, đối tác và khách hàng.

Theo thông báo của doanh nghiệp, thủ tục tái cấu trúc cũng nhằm xử lý các nghĩa vụ pháp lý không trực tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh, qua đó củng cố bảng cân đối kế toán và tạo điều kiện cho tăng trưởng trong tương lai.

Getty Images là một trong những nhà cung cấp ảnh và video cho mục đích biên tập, cạnh tranh với Reuters và Associated Press. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang đối mặt với những thách thức tài chính đáng kể.

Tính đến ngày 30/6, tổng nợ của công ty vào khoảng 2,1 tỷ USD. Trong tháng 8, Getty Images rút lại dự báo tài chính, cho biết đang rà soát các phương án huy động vốn chiến lược và biện pháp quản lý bảng cân đối kế toán. Công ty đồng thời thuê Guggenheim Securities tư vấn cho quá trình này.

Cuối tháng 9, Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) bắt đầu thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu Getty Images. Cổ phiếu công ty mất khoảng 99% giá trị kể từ khi trở lại thị trường chứng khoán vào năm 2022 thông qua một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC). Giao dịch khi đó định giá Getty Images khoảng 4,8 tỷ USD.

Kế hoạch tái cấu trúc được công bố vài tháng sau khi Getty Images từ bỏ thương vụ sáp nhập trị giá 3,7 tỷ USD với Shutterstock. Cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh yêu cầu Shutterstock thoái vốn khỏi mảng kinh doanh nội dung biên tập như một điều kiện để thương vụ được chấp thuận. Thỏa thuận cuối cùng không được triển khai.

Thương vụ thất bại khiến Getty Images mất đi một phương án tái định hình hoạt động kinh doanh, trong khi áp lực nợ và cạnh tranh trên thị trường nội dung hình ảnh tiếp tục gia tăng.