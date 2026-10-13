Techcombank được phê duyệt tăng vốn điều lệ lên đến 106.000 tỷ đồng

Ngày 13/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Techcombank thêm tối đa 35.730 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với giá trị 35.431 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá trị gần 300 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua tại Nghị quyết ngày 8/9 và Hội đồng quản trị Techcombank thông qua tại Nghị quyết số 0506/2026/NQ-HĐQT ngày 15/9.

Vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng lên gần 106.600 tỷ đồng, cao bậc nhất ngành ngân hàng.

Việc tăng vốn điều lệ là bước đi quan trọng nhằm củng cố nền tảng vốn dài hạn, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Techcombank. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt 106.593 tỷ đồng - mức cao bậc nhất toàn ngành.

Techcombank được kỳ vọng vào năng lực tài chính và dư địa tăng trưởng được tạo ra từ nền tảng vốn lớn hơn. Nguồn vốn này sẽ giúp Techcombank nâng cao khả năng nắm bắt cơ hội tăng trưởng dài hạn, tiếp tục đầu tư vào công nghệ và dữ liệu, đồng thời duy trì bộ đệm vốn vững chắc khi mở rộng quy mô hoạt động.

Cổ tức bằng cổ phiếu giúp cổ đông tiếp tục tham gia vào hành trình tăng trưởng dài hạn của ngân hàng, đồng thời giữ lại nguồn lực để tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh.

Phía Techcombank cho biết sẽ tiếp tục duy trì kỷ luật trong phân bổ vốn. Mục tiêu không phải tăng trưởng bằng mọi giá, mà triển khai vốn một cách chọn lọc vào lĩnh vực ngân hàng có lợi thế cạnh tranh, có khả năng tạo ra lợi nhuận hấp dẫn sau điều chỉnh rủi ro, đồng thời kiểm soát chất lượng tài sản và duy trì an toàn vốn.

Việc tăng vốn điều lệ là bước đi quan trọng nhằm củng cố nền tảng vốn dài hạn của ngân hàng.

Mới đây, trong danh sách “Top 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026”, bên khối ngân hàng tư nhân, Techcombank đứng đầu với mức đóng góp gần 11.000 tỷ đồng vào ngân sách năm 2025. Đây là lần đầu tiên xuất hiện ngân hàng tư nhân nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng. Kết quả này đưa Techcombank trở thành đại diện nổi bật của khối ngân hàng tư nhân trong bảng vinh danh, đồng thời cho thấy quy mô đóng góp của ngân hàng tư nhân đã tiệm cận nhóm dẫn đầu toàn ngành.

Techcombank cũng công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 với nhiều kết quả tích cực. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý II đóng vai trò tâm điểm bứt phá khi thiết lập mức đỉnh mới về lợi nhuận. Sáu tháng đầu năm 2026 chứng kiến sự khởi sắc toàn diện trên phương diện kinh doanh của Techcombank, với tổng thu nhập hoạt động lên mức 28.600 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, Techcombank tiếp tục được cộng đồng tài chính quốc tế ghi nhận về chất lượng tăng trưởng và năng lực đổi mới. Mới đây, ngân hàng được Euromoney vinh danh “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2026”, đánh dấu 6 năm liên tiếp nhận giải thưởng này. Theo đánh giá của Euromoney, Techcombank nổi bật nhờ nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, năng lực quản trị rủi ro cùng đầu tư dài hạn vào công nghệ, dữ liệu và con người.

Đáng chú ý, năm 2026, Techcombank là ngân hàng Việt Nam duy nhất đồng thời được 3 tổ chức tài chính lớn là Euromoney, FinanceAsia và Global Finance trao tặng danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm thứ 3 liên tiếp, khẳng định vị thế nổi bật của ngân hàng trên thị trường trong nước và khu vực.