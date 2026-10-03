GDP quý III tăng 9,95%

Sáng 3/10, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2026.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết GDP quý III/2026 đạt mức tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, mức tăng này cũng cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II.

Họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2026 (Ảnh: Việt Anh).

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%, đóng góp 5,14%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,50%, đóng góp 51,57%, khu vực dịch vụ tăng 9,54%, đóng góp 43,29%.

Đối với số liệu 9 tháng đầu năm cũng cho thấy những tín hiệu tích cực. Theo đó, GDP 9 tháng tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước.

Theo bà Hương, 9 tháng năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều bất định do xung đột, cạnh tranh chiến lược, biến động thương mại, năng lượng và thời tiết cực đoan.

Trong bối cảnh đó, các tổ chức quốc tế có những điều chỉnh khác nhau về triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026. Đặc biệt, với khu vực Đông Nam Á, các tổ chức quốc tế đều dự báo Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Bà Hương nhận định kết quả tăng trưởng tích cực của Việt Nam thời gian qua có sự đóng góp của việc hoàn thiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, qua đó mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

“Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế - xã hội Việt Nam trong quý III và 9 tháng đầu năm vẫn đạt kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực”, bà Hương đánh giá.

Xét về cơ cấu, trong 9 tháng qua, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35%. Trong khu vực này, Cục Thống kê đánh giá năng suất, sản lượng lúa, cây ăn quả, chăn nuôi và thủy sản tăng trưởng tích cực, nhìn chung đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Với riêng ngành nông nghiệp tăng 3,72% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,60%, ngành lâm nghiệp tăng 3,99%, đóng góp 0,25%, ngành thủy sản tăng 4,99%, đóng góp 1,50%.

Về khu vực công nghiệp và xây dựng, giá trị tăng thêm toàn khu vực chín tháng đạt 11,21%, đóng góp 49,62%. Xét riêng ngành công nghiệp tăng 11,02%, đóng góp 41,39%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục giữ vai trò là động lực chủ yếu, điều này được thể hiện qua tốc độ tăng 11,36%, đóng góp 33,85%.

Theo Cục Thống kê, những kết quả tích cực có được trong ngành công nghiệp đến từ các động lực tăng trưởng được mở rộng, một số dự án có quy mô lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và tiến độ đầu tư công được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa đến sản xuất và xây dựng.

Với ngành xây dựng, tính chung 9 tháng, giá trị toàn ngành tăng 12,22%, đóng góp 8,23%.

Đối với khu vực dịch vụ, giá trị tăng thêm trong chín tháng đạt 8,69%, đóng góp 45,03%. Đánh giá chung cho thấy hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và các dịch vụ phục vụ đời sống tiếp tục tăng trưởng tích cực, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch trong nước duy trì ở mức cao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Theo thống kê, một số ngành dịch vụ có mức tăng và đóng góp lớn như ngành vận tải, kho bãi tăng 11,03%, đóng góp 7,21%, ngành bán buôn và bán lẻ tăng 9,85%, đóng góp 11,99%, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,45%, đóng góp 5,27%.

Về cơ cấu nền kinh tế, trong chín tháng năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,65%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,35%, khu vực dịch vụ chiếm 42,97%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,03%

Cũng trong 9 tháng qua, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,51% so với cùng kỳ, tích lũy tài sản tăng 17,88%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 21,29%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 27,19%.

Đánh giá về tình hình ba tháng cuối năm, theo bà Nguyễn Thị Hương, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối diện nhiều khó khăn do tác động từ bên ngoài.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh - Trưởng ban Hệ thống tài khoản quốc gia (Ảnh: Việt Anh).

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn, cần sự chung sức, đồng lòng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của Chính phủ, doanh nghiệp, nhân dân cả nước và sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế”, bà Hương nói.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh - Trưởng ban Hệ thống tài khoản quốc gia, đánh giá rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, áp lực trong quý IV sẽ rất lớn.

Bà Hạnh cho biết với mức tăng GDP đến thời điểm hiện tại, GDP quý IV cần tăng khoảng 12,5% hoặc nhỉnh hơn 12% để đưa tăng trưởng cả năm đạt mục tiêu Quốc hội giao.

Trước tình hình trên, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các ngành, địa phương chủ động cập nhật, dự báo tình hình, điều hành linh hoạt, đồng thời tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất, đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng, du lịch và bảo đảm an sinh xã hội.