Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Các khu vực kinh tế của tỉnh Hưng Yên đều có mức tăng trưởng khá.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng tăng 2,47%, đóng góp 0,35 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Khu vực công nghiệp, xây dựng là điểm sáng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ước tính tăng 14,84%, đóng góp 8,02 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung.

Khu vực dịch vụ mức tăng trưởng ước đạt 9,14%, đóng góp 2,37 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung.

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,19% so cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,49 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quy mô tổng sản phẩm của tỉnh Hưng Yên theo giá hiện hành ước đạt 258.909 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,73%; khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 55,58% (riêng công nghiệp chiếm 45,18%); khu vực dịch vụ chiếm 26,86%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,83%.

Đáng chú ý, trong 9 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các chủ đầu tư đã khởi công nhiều dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội, công trình giao thông trọng điểm, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, gồm: khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-3), khu công nghiệp số 10, khu công nghiệp số 15; khu công nghiệp Thổ Hoàng, cụm công nghiệp Lạc Đạo; cụm công nghiệp Đa Lộc, dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên...