Dồn lực cho chặng nước rút cuối năm

Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

GDP 9 tháng cao nhất trong 15 năm

Sáng 3/10, Chính phủ tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành, 34 địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, phiên họp tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2026; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 và 3 tháng còn lại của năm.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo địa phương thống nhất nhận định bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.

Trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt và Quốc hội.

Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế được tập trung, gắn với đổi mới tư duy, phương thức xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đến nay đã khắc phục tình trạng chậm, nợ văn bản quy định chi tiết. Công tác chỉ đạo, điều hành bám sát tình hình, phản ứng linh hoạt trước các tác động bên ngoài và vấn đề mới phát sinh.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phát huy các động lực truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số.

Tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95% so với cùng kỳ, tiệm cận mức 2 con số và cao hơn 1,45 điểm phần trăm so với tốc độ tăng 6 tháng là 8,49%. Tính chung 9 tháng, GDP ước tăng 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua.

Đến hết quý III, có 29/34 địa phương đạt tốc độ tăng GRDP cao hơn 6 tháng, 17/34 địa phương tăng trên 10%. Tính chung 9 tháng, có 12/34 địa phương tăng trưởng 2 con số.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều tăng trưởng tốt, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 117,7 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tháng 9 đã đổi chiều xuất siêu 1,27 tỷ USD sau nhiều tháng nhập siêu.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng khoảng 13,1-13,6%. Giải ngân đầu tư công đến hết tháng 9 ước đạt 642,96 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ khoảng 202,6 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối.

Vốn FDI đăng ký 9 tháng ước đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. Từ tháng 4/2026 đến nay, 2.535 dự án đã được xử lý vướng mắc, khơi thông nguồn vốn trên 1,76 triệu tỷ đồng, đưa vào sử dụng 86.600 ha đất.

Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bên cạnh kết quả đạt được, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 vẫn là thách thức lớn. Một số địa phương, kể cả các đầu tàu kinh tế, chưa đạt tốc độ tăng trưởng đề ra; điều hành tỷ giá, lãi suất chịu sức ép từ bên ngoài.

Năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ trong nước còn hạn chế; nhập siêu 9 tháng trên 19 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công chưa đồng đều; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa tạo đột phá về năng suất và sức cạnh tranh. Một số vấn đề về trường, lớp, sách giáo khoa, phân phối thuốc, thiết bị y tế cũng cần tiếp tục xử lý.

Giữ vững ổn định vĩ mô, quyết liệt hoàn thành mục tiêu năm 2026

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng phân tích những thuận lợi, khó khăn từ bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước; nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới hết sức nặng nề, song cũng có nhiều cơ hội mới từ các quyết sách chiến lược vừa được Trung ương ban hành.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy những kết quả đã đạt được; tận dụng tối đa các cơ hội, lợi thế cho phát triển, đặc biệt quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

Thủ tướng nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%; đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện các quy định về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách thuế giá trị gia tăng và cơ chế hoàn thuế; thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tái định cư và tiến độ các công trình giao thông, năng lượng trọng điểm. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, kèm phương án đề xuất cụ thể.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý chủ động các kịch bản bảo đảm nguồn cung năng lượng, ứng phó nguy cơ gián đoạn; điều hành giá các mặt hàng thiết yếu phù hợp, sớm hoàn thiện Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

Thủ tướng nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%; đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách thể chế, thủ tục hành chính, cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57, ưu tiên công nghệ lõi, đẩy nhanh các nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ bài toán cần giải quyết, gắn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với sản phẩm cụ thể, qua đó nâng cao năng suất và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung điều hành chính sách tiền tệ, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế; triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, ổn định thị trường ngoại tệ; theo dõi chặt chẽ diễn biến cán cân thanh toán quốc tế hằng tháng, chủ động dự báo, cập nhật, xây dựng kịch bản để điều hành phù hợp, kịp thời; tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm soát hoạt động của các tổ chức tín dụng để có giải pháp điều hành kịp thời, không để phát sinh vi phạm; chủ động đề xuất giải pháp tạo nguồn tín dụng, cơ chế lãi suất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, các dự án lớn, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên…