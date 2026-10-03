Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 : Tạo chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tham dự cùng hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các bộ ngành, địa phương; các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, chuyên gia kinh tế.

VNEF 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phát huy tốt hơn tiềm năng của địa phương và doanh nghiệp. Trọng tâm đặt ra là chuyển hóa nhanh, hiệu quả các chủ trương, chính sách đột phá thành kết quả phát triển thực tế, thông qua đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng xây dựng và hiện thiện chính sách, năng lực thực thi, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và khơi thông các nguồn lực.

VNEF 2026 tập trung vào ba nhóm vấn đề có tác động trực tiếp đối với động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới. Thứ nhất, quản trị thay đổi và thực thi để tạo sức bật tăng trưởng. Thứ hai, các chính sách đột phá thúc đẩy du lịch và bán lẻ tạo sức bật tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn mới.Thứ ba, nguồn lực tài chính trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương đúng sang đột phá trong thực thi; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo sức bật mới cho địa phương, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhìn nhận từ khu vực các doanh nghiệp và các địa phương cũng cho thấy những kết quả khá nổi bật, thể hiện sự bứt phá của nhiều địa phương. Qua 9 tháng, đã có 12/34 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số; 27/34 địa phương có tốc độ tăng trưởng quý III cao hơn quý II. Về phía cộng đồng doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, tiếp tục thể hiện sự năng động, sáng tạo; nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong vào những lĩnh vực mới, lĩnh vực khó như ô tô điện, hàng không, hạ tầng chiến lược, năng lượng, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ số.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, qua 9 tháng đầu năm 2026, mới có 12/34 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng hai con số, một số địa phương có kết quả tăng trưởng còn thấp so với yêu cầu, đặt ra không ít thách thức trong việc hoàn thành mục tiêu của năm và cả giai đoạn (để đạt mục tiêu cả năm tăng trên 10%, Quý IV cần tăng 12,5%); công nghiệp – xây dựng tăng thấp hơn 1,1% so với mục tiêu cả năm; Khoảng cách giữa khu vực trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài còn lớn: 9 tháng qua, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước chỉ tăng 6,1%, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,2%. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự tạo ra cú hích cho tăng trưởng

Do vậy, mục tiêu đặt ra cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030 là rất thách thức, đòi hỏi không chỉ nỗ lực cao mà còn đòi hỏi sự sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách làm để thực sự tạo được đột phá trong phát triển đất nước.

Tại diễn đàn, các ý kiến đóng góp tập trung vào các giải pháp nâng cao quản trị và thực thi để tạo sức bật tăng trưởng; đột phá chính sách phát triển thương mại và du lịch; và nguồn lực tài chính trong chu kỳ tăng trưởng mới. Trong đó, các đại biểu cho rằng cần nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam và mở rộng thị trường. Cùng với đó, cần mở rộng khai thác cả thị trường nước ngoài và trong nước, đánh giá kỹ nguyên nhân, đề xuất những giải pháp, biện pháp cụ thể để tháo gỡ được các điểm nghẽn, phát huy được nguồn lực quan trọng này để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước trong giai đoạn mới.

Diễn đàn Kinh tế mới được khởi xướng từ năm 2023, qua ba lần tổ chức, đã trở thành một kênh đối thoại chính sách uy tín, thiết thực giữa cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và giới nghiên cứu. Thông qua các phiên trao đổi và đối thoại, VNEF 2026 hướng tới góp phần làm rõ những yêu cầu mới đối với mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình phát triển, nhận diện các điểm nghẽn trong thực thi chính sách, thúc đẩy kết nối giữa chính sách với thực tiễn và giữa nguồn lực với năng lực hấp thụ; qua đó góp phần tạo thêm động lực, dư địa và nền tảng cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.