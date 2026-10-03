Chính phủ triển khai nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số năm 2026

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời tại họp báo. Ảnh: Đình Hiệp

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, GDP quý III ước tăng 9,95% so với cùng kỳ; tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%. Nhiều ngành, lĩnh vực kinh doanh tăng trưởng tích cực. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng tăng 4,02%, bám sát kịch bản cả năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 12,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng 13,4%.

Khách quốc tế 9 tháng đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5%. Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng. Vốn FDI đăng ký 9 tháng đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ; vốn thực hiện ước đạt 21,707 tỷ USD, tăng 12,1%. Xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 88 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 2,87 triệu tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán và tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Về tăng trưởng GDP của các địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, có 12/34 địa phương tăng trưởng 9 tháng đạt hai con số, trong đó nổi bật như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Về quý IV và cả năm 2026, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tiếp tục giữ tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp có hiệu quả trong 3 tháng cuối năm, quyết liệt để từng bộ, từng địa phương, từng doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch cả năm, qua đó góp phần đưa nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Từ những phân tích trên, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu một số nhóm giải pháp trọng tâm của Chính phủ. Thứ nhất, điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng.

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp FDI tại Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Đồng thời, thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu. Trong đó, hai mặt hàng chiến lược và cân đối về năng lượng, xăng dầu phải tuyệt đối được bảo đảm.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, không để phát sinh điểm nghẽn mới; cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Trong tháng 10 này, Chính phủ trình Quốc hội ban hành, sửa đổi rất nhiều luật để giải quyết vấn đề này về thể chế như Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; các điều chỉnh để giảm, cắt giảm hoặc ưu đãi hơn đối với từng nhóm.

Thứ ba, giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao, hoàn thành các dự án trọng điểm đúng tiến độ năm 2026; kiên quyết cắt giảm vốn của các bộ, địa phương giải ngân chậm để chuyển vốn cho những dự án, công trình có điều kiện và khả năng hấp thụ vốn.

Thứ tư, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư nhân, tiếp tục tháo gỡ và triển khai các dự án tồn đọng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, hơn 1.000 dự án đã được giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện, triển khai trên thực tế. Những dự án đã được giải quyết về cơ chế thì phải được triển khai; khi được triển khai, các dự án này sẽ tạo tác động lớn đến tăng trưởng của nền kinh tế.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, các đơn vị có trách nhiệm tiếp tục hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã được xác định ngay từ đầu năm.

Thứ trưởng cho biết, trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày, tức trong 100 ngày giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước đã dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Bộ Tài chính luôn luôn bám sát tình hình để tham mưu cho Chính phủ các kịch bản cũng như các giải pháp để chúng ta hướng tới mục tiêu không thay đổi, đó là tăng trưởng hai con số về GDP trong năm 2026”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.