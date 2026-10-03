Kinh tế Tây Ninh đạt mức tăng trưởng hai con số

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đối thoại cùng doanh nghiệp. (Ảnh: MINH ANH)

Nổi bật trong sản xuất nông nghiệp là sản lượng lúa của tỉnh ước đạt hơn 3,45 triệu tấn, đạt 83,9% so với kế hoạch; riêng sản lượng lúa chất lượng cao đạt 75% tổng sản lượng. Trong đó, Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp” được triển khai với diện tích nhân rộng 69.390ha.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, do được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm, tổng kế hoạch vốn đã phân bổ đạt 36.470,6 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 18.858,1 tỷ đồng, đạt 51,71% kế hoạch. Kết quả giải ngân đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố và xếp thứ 11/67 chủ đầu tư trên toàn quốc (theo báo cáo của Bộ Tài chính).

Đồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Tây Ninh. (Ảnh: MINH ANH)

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tây Ninh đã cấp mới 142 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 85.881 tỷ đồng; 113 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký hơn 838 triệu USD; qua đó, tiếp tục bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Kim ngạch xuất-nhập khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 27 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch chủ lực gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tây Ninh thu hút khoảng 7,45 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt khoảng 6.740 tỷ đồng.