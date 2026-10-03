Thị trường vàng tháng 9: Hai khoảng chênh đáng chú ý

Trong nước, giá vàng SJC cũng giảm nhưng mức chênh lệch với thế giới nới rộng trở lại, trong khi khoảng cách mua - bán ở mức cao làm gia tăng rủi ro đối với nhà đầu tư ngắn hạn.

Mỗi lượng vàng SJC giảm 5 triệu đồng/lượng trong tháng 9

Mua, bán vàng tại Công ty Vàng Bảo Tính Mạnh Hải (ảnh tư liệu). Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Diễn biến giá vàng trong nước thời gian qua không hoàn toàn đồng nhịp với thị trường quốc tế. Ngoài giá vàng thế giới, thị trường trong nước còn chịu tác động của tỷ giá, cung - cầu và chính sách điều tiết của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đang có xu hướng nới rộng trở lại sau giai đoạn thu hẹp mạnh. Trong tháng 8, mức chênh lệch phổ biến khoảng 3 - 5 triệu đồng/lượng. Sang tháng 9, mức chênh tăng thêm khoảng 8 - 9 triệu đồng/lượng. Có thời điểm giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới trên 10 triệu đồng/lượng.

Việc giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới cho thấy giá trong nước không hoàn toàn đồng nhịp với thị trường quốc tế. Chỉ cần giá vàng thế giới thay đổi không lớn, việc khoảng cách giữa hai thị trường mở rộng hoặc thu hẹp cũng có thể tạo ra mức điều chỉnh đáng kể đối với giá vàng trong nước.

Tính chung tháng 9, mỗi lượng vàng SJC giảm khoảng 5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức giảm này cần được nhìn trong tương quan với diễn biến giá vàng thế giới cũng như mức chênh lệch giữa hai thị trường, thay vì chỉ xem xét biến động tuyệt đối của giá SJC.

Theo các chuyên gia, người mua vàng vì vậy không nên chỉ theo dõi giá vàng thế giới mà cần quan tâm đến cả mức chênh giữa giá trong nước và thế giới. Khoảng cách này nếu thu hẹp có thể khiến giá vàng trong nước điều chỉnh ngay cả khi thị trường quốc tế tương đối ổn định.

Một rủi ro khác nằm ở khoảng cách giữa giá mua và giá bán. Ngày 1/10, chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC khoảng 3 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa người mua phải vượt qua một khoản chi phí khá lớn ngay khi tham gia thị trường.

Trong trường hợp giá vàng không tăng đủ mạnh để bù khoản chênh lệch này, người mua có thể chịu lỗ ngay cả khi giá vàng thế giới vẫn duy trì ở mức cao. Đây là yếu tố đặc biệt đáng lưu ý đối với những người có ý định mua vàng để lướt sóng trong thời gian ngắn.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng điều quan trọng nhất là nhà đầu tư phải xác định rõ mục tiêu khi mua vàng. Nếu mục tiêu là tích lũy và bảo toàn tài sản trong dài hạn, vàng vẫn có vai trò nhất định như một tài sản phòng ngừa lạm phát và bảo vệ giá trị trước những biến động kinh tế.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn, vàng không phải công cụ đầu tư lý tưởng. Theo ông Khánh, ngay khi mua vàng, nhà đầu tư đã phải chịu khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Đây là chi phí giao dịch khiến hoạt động lướt sóng trở nên kém hiệu quả hơn so với những tài sản có thanh khoản cao hơn.

Thực tế thời gian qua cho thấy, khi giá vàng liên tục lập đỉnh, một bộ phận người mua theo tâm lý đám đông có thể phải chịu khoản lỗ lớn nếu thị trường đảo chiều trong thời gian ngắn.

Fed và lạm phát tiếp tục chi phối diễn biến giá vàng

Tính chung tháng 9/2026, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới giảm khoảng 6,6%. Sau khi duy trì ở vùng giá cao trong phần lớn thời gian đầu tháng, kim loại quý chịu áp lực bán mạnh vào cuối tháng trong bối cảnh đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên và thị trường lo ngại lạm phát có thể kéo dài do giá năng lượng tăng.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 2/10, khu vực phi nông nghiệp chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9/2026, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 133.000 việc làm của tháng 8 sau điều chỉnh và dự báo 90.000 việc làm của các nhà kinh tế.

Số liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu suy yếu, qua đó làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm xuống khoảng 22%, so với gần 70% hồi đầu tuần.

Tuy nhiên, phản ứng của thị trường vàng cho thấy triển vọng chính sách tiền tệ không chỉ được quyết định bởi một chỉ báo kinh tế riêng lẻ. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao, trong khi giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát. Những yếu tố này khiến nhà đầu tư tiếp tục thận trọng với kim loại quý.

Ngày 16/9, Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 3,75-4%/năm, lần đầu tăng kể từ năm 2023. Trong bối cảnh lạm phát chưa trở về mục tiêu, khả năng tiếp tục điều chỉnh chính sách tiền tệ vẫn phụ thuộc vào diễn biến của nền kinh tế Mỹ.

Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không tạo ra dòng thu nhập - và vì vậy có thể gây sức ép lên giá. Ngược lại, nếu thị trường lao động tiếp tục suy yếu và Fed chuyển sang lập trường mềm hơn, vàng có thể nhận được lực hỗ trợ từ kỳ vọng lãi suất giảm.

Ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại nền tảng giao dịch Bybit, cho rằng giới đầu tư vàng chưa vội lạc quan do Fed vẫn có xu hướng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Theo ông, diễn biến giá vàng trong những tháng tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào mức độ sẵn sàng chấp nhận tình trạng suy yếu của thị trường lao động của Fed, trong khi cơ quan này vẫn ưu tiên kiểm soát lạm phát.

Ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại công ty môi giới Marex, nhận định các biểu đồ kỹ thuật của vàng vẫn cho thấy triển vọng không thuận lợi và giá kim loại quý có thể tiếp tục giảm nếu chu kỳ tăng lãi suất được nối lại.