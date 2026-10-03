Kinh tế 9 tháng năm 2026 tăng trưởng ấn tượng đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua

Theo đó, trưa ngày 3/10 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo.

Hết quý III, có 29/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn 6 tháng

Mở đầu họp báo, Bộ trưởng Đặng Xuân Phong cho biết, sáng cùng ngày, Chính phủ tổ chức họp Phiên thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với tất cả các bộ, ngành, 34 địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhằm đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2026; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng 10 và 3 tháng còn lại của năm 2026.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ phát biểu.

Đáng chú ý, về kinh tế - xã hội, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95% so với cùng kỳ, tiệm cận 2 con số và cao hơn 1,45 điểm phần trăm so với tốc độ tăng 06 tháng (8,49%).

"Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số. Đến hết quý III, có 29/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn 6 tháng, 17/34 địa phương tăng trưởng trên 10%. Tính chung 9 tháng, có 12/34 địa phương tăng trưởng 2 con số", ông Đặng Xuân Phong thông tin.

Cũng theo ông Đặng Xuân Phong, các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều tăng trưởng tốt; cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 117,7 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng, xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%, nhập khẩu đạt 453,7 tỷ USD, tăng 36,7%.

Cùng với đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước tăng 15,0 - 15,3% so với cùng kỳ, quý III ước tăng 14,8 - 15,2%, tính chung 9 tháng tăng 13,1 - 13,6%, trong phạm vi cận dưới mục tiêu cả năm (13 - 15%).

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng thời, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo giảm chi phí đầu vào, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các dự án vướng mắc, tồn đọng. Đến hết tháng 9, giải ngân đầu tư công ước đạt 640 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ khoảng 180 nghìn tỷ đồng.

Vốn FDI đăng ký 9 tháng ước đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. Từ tháng 4/2026 đến nay, đã xử lý vướng mắc cho 2.535 dự án, khơi thông nguồn vốn trên 1,76 triệu tỷ đồng, đưa vào sử dụng 86.600 ha đất,nâng tổng số dự án được tháo gỡ lên 3.557 dự án(tổng diện tích đất trên 139.000 ha và tổng mức đầu tư hơn2,49 triệu tỷ đồng).

Các cơ chế đặc thù đối với dự án điện gió, điện mặt trời từng bước được triển khai đưa vào khai thác 172 dự án điện với công suất gần 9.800 MW; dự kiến khơi thông khoảng 13 tỷ USD đã đầu tư, khả năng thu về cho NSNN 50 nghìn tỷ đồng.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ người yếu thế được triển khai thiết thực. Đã bố trí nguồn lực khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho hơn 52 triệu người dân; đẩy nhanh xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Từ đầu năm, 108 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, đưa 31.353 căn hộ vào sử dụng.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, thực chất, với hơn 350 cam kết, thỏa thuận quốc tế mới được ký kết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo.

Hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 vẫn là thách thức lớn

Tuy nhiên, Bộ trưởng Đặng Xuân Phong cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 vẫn là thách thức lớn; một số địa phương, kể cả các đầu tàu kinh tế, chưa đạt tốc độ tăng trưởng đề ra. Doanh nghiệp còn khó tiếp cận vốn; điều hành tỉ giá, lãi suất chịu sức ép từ bên ngoài.

Trong khi đó, năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ trong nước còn hạn chế, nhập siêu 9 tháng trên 19 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công chưa đồng đều; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa tạo đột phá về năng suất và sức cạnh tranh.

Việc sắp xếp trường, lớp, bảo đảm sách giáo khoa, hoàn thiện hệ thống phân phối thuốc, thiết bị y tế còn những vấn đề cần tập trung xử lý.

Cũng theo Bộ trưởng Đặng Xuân Phong, tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phân tích thuận lợi, khó khăn từ bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, nhấn mạnh các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là hết sức nặng nề, nhưng cũng có nhiều cơ hội mới từ các quyết sách chiến lược vừa được Trung ương ban hành.

Các bộ ngành, địa phương cần phát huy những kết quả đã đạt được; tận dụng tối đa các cơ hội, lợi thế cho phát triển, trong đó đặc biệt quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ...