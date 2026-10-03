Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn phía Nam

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; PGS, TS Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về kỹ thuật ATVSLĐ cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong Quân đội, góp phần phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ người lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn tại cơ quan, đơn vị.

Lớp bồi dưỡng có 38 học viên, được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về: Luật An toàn, vệ sinh lao động; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ; hệ thống quản lý ATVSLĐ trong doanh nghiệp; văn hóa an toàn và trách nhiệm xã hội trong lao động; kỹ năng đánh giá, kiểm soát nguy cơ rủi ro; kỹ năng ứng phó sự cố, sơ cấp cứu tai nạn lao động…

Trong khuôn khổ chương trình, học viên tham quan thực tế một số xí nghiệp sản xuất của Công ty Cổ phần 32, tìm hiểu hoạt động sản xuất, tổ chức lao động, điều kiện làm việc và công tác bảo đảm ATVSLĐ tại doanh nghiệp. Hoạt động trải nghiệm thực tế giúp học viên gắn kiến thức được bồi dưỡng với thực tiễn, đồng thời trao đổi kinh nghiệm để vận dụng vào nhiệm vụ tại đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao chứng chỉ cho các học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng nhấn mạnh: Những năm qua Ban Công đoàn Quốc phòng thường xuyên phối hợp với Trường Đại học Công đoàn mở các khóa đào tạo về lý luận, nghiệp vụ công đoàn, pháp luật công đoàn, kế toán công đoàn, nhất là đào tạo về Kỹ thuật ATVSLĐ. Đây là điều kiện cơ bản, tốt nhất để đội ngũ cán bộ công đoàn trong Quân đội tiếp cận với những nội dung, kiến thức mới về công tác ATVSLĐ; đồng thời thông qua học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện chức năng đại diện, tham gia kiểm tra giám sát công tác ATVSLĐ tại cơ sở; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức công đoàn trong Quân đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại diện Ban Công đoàn Quốc phòng và Trường Đại học Công đoàn trao thưởng các học viên tiêu biểu.

Đại diện Trường Đại học Công đoàn và Công ty Cổ phần 32 trao thưởng các học viên tiêu biểu.

Các đồng chí cán bộ công đoàn, các đồng chí là an toàn vệ sinh viên, là học viên của khóa học lần này, sau khi trở về đơn vị thực hiện tốt phương châm lý luận gắn với thực tiễn, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm vào thực tiễn công tác, làm tốt công tác tham mưu và thực hiện công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định tốt nghiệp, quyết định khen thưởng; trao chứng chỉ tốt nghiệp và giấy khen cho các học viên.