Ngân hàng Nhà nước thông tin về 5 chương trình tín dụng sẽ ưu tiên giải ngân ở 3 tháng cuối năm

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà trả lời báo chí

Tại buổi họp báo Chính phủ ngày 3-10, báo chí đề nghị Ngân hàng Nhà nước thông tin về giải pháp điều hành tín dụng ra sao để đáp ứng được nhu cầu vốn cho tăng trưởng, đồng thời bảo đảm được an toàn về hệ thống và kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm?

Trả lời, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, phối hợp với các chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô để đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

Tính đến ngày 30-9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng là khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm ngoái và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phù hợp với mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước đề ra cho cả năm nay.

Ông Phạm Thanh Hà nêu rõ, Ngân hàng nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo dư địa cho các tổ chức tín dụng để có thể cấp tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên và các công trình, dự án trọng điểm của nền kinh tế, hỗ trợ cho tăng trưởng.

Đặc biệt, đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo và khuyến khích các ngân hàng thương mại chủ động đăng ký và tham gia các chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đến nay đã có 19 ngân hàng thương mại thông báo tham gia chương trình với quy mô khoảng 409.000 tỷ đồng. Hiện đã có 10 ngân hàng giải ngân cho khách hàng, với tổng số 12.900 lượt khách hàng có dư nợ. Tổng dư nợ đạt được khoảng 18,6 nghìn tỷ đồng, với mức lãi suất là thấp hơn từ 1-3,6% so với mức lãi suất cho vay thông thường của chính các ngân hàng thương mại…

Về mục tiêu và giải pháp ở 3 tháng cuối năm năm 2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin, Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại, ngành ngân hàng sẽ đẩy mạnh 5 chương trình tín dụng như sau:

Thứ nhất, tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ hai, chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông lâm thủy sản, chương trình này được triển khai trong năm qua cũng đạt được kết quả rất là khả quan và hỗ trợ rất tích cực cho người vay trong các lĩnh vực ưu tiên.

Thứ ba, chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long như tôi đã đề cập số liệu thông tin ở phần trên.

Thứ tư, các chương trình tín dụng, đầu tư về hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược.

Thứ năm, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ cũng sẽ tiếp tục được triển khai tích cực.