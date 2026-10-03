Indonesia hướng tới công nghệ Mỹ để khai thác 1 triệu thùng dầu/ngày

Chia sẻ với báo giới ngày 2/10 tại Jakarta, Thứ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Yuliot Tanjung cho biết nước này muốn tăng cường hợp tác giữa các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng dầu khí.

Theo ông Yuliot, hợp tác công nghệ sẽ giúp Indonesia lập bản đồ và đánh giá chính xác hơn các khu vực có tiềm năng dầu khí, qua đó hỗ trợ mục tiêu đạt sản lượng một triệu thùng dầu/ngày vào năm 2030.

Trong chiến lược tăng sản lượng, Jakarta đang quan tâm đến công nghệ dầu khí của Mỹ. Thứ trưởng Yuliot Tanjung cho biết ông đã tới thăm tập đoàn ExxonMobil của Mỹ trong chuyến tham dự Hội nghị Bộ trưởng G20 về Nguồn cung Năng lượng Dồi dào tại Houston, bang Texas, vào giữa tháng 9/2026.

Ông Yuliot Tanjung chia sẻ rằng điều khiến phía Indonesia đặc biệt chú ý ở ExxonMobil là năng lực xử lý dữ liệu dầu khí bằng siêu máy tính. “Họ có các siêu máy tính để xử lý dữ liệu; công việc này không còn được thực hiện thủ công,” Antara dẫn lời ông Yuliot.

Thứ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia nhận định khả năng phân tích nhanh dữ liệu địa chất có thể giúp nước này sàng lọc và xác định các khu vực có triển vọng trước khi tiến hành thăm dò sâu hơn. Đây là lĩnh vực mà Jakarta muốn tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp Mỹ và doanh nghiệp trong nước để hỗ trợ mục tiêu sản lượng năm 2030.

ExxonMobil đã hoạt động trong ngành năng lượng Indonesia nhiều năm. Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, tập đoàn Mỹ đã tham gia hoạt động khai thác dầu tại mỏ Blok Cepu từ năm 2005. Blok Cepu nằm trên địa bàn Đông Java và Trung Java, đóng góp khoảng 25-30% tổng sản lượng dầu thô của Indonesia, theo trang chủ của ExxonMobil.

Thứ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Yuliot Tanjung. Ảnh: Antara

Theo Antara, mục tiêu đạt sản lượng một triệu thùng dầu/ngày vào năm 2030 đồng nghĩa Indonesia phải tăng mạnh sản lượng trong những năm tới. Năm 2026, nước này đặt mục tiêu khai thác 610.000 thùng dầu/ngày. Trong năm 2027, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Bahlil Lahadalia đặt mục tiêu nâng con số này lên 612.500 thùng/ngày.

Như vậy, từ mục tiêu năm 2027 đến mốc một triệu thùng/ngày vào năm 2030, Indonesia cần bổ sung gần 390.000 thùng/ngày, tương đương mức tăng hơn 63%.

Theo Antara, sản lượng thực tế của Indonesia hiện vẫn thấp hơn mục tiêu. Trong tháng 9/2026, sản lượng dầu của nước này ở mức khoảng 571.731 thùng/ngày.

Để hướng tới mục tiêu một triệu thùng dầu/ngày vào năm 2030, Indonesia dự kiến mở thêm giếng, tăng cường thăm dò và ứng dụng công nghệ nhằm nâng hiệu quả khai thác tại các mỏ hiện có.

Tùng Dương