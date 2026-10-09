Gặp nạn trên sông

Đoạn sông ông Dũng bị nước cuốn mất tích.

Sau khi cắt cỏ xong, vợ chồng ông Dũng chèo ghe trên sông Tam Kỳ trở về thì bất ngờ bị lật. Bà Lành bám vào bó cỏ trôi theo dòng nước và được người dân cứu vào bờ; riêng ông Dũng bị nước cuốn mất tích. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, nhưng do nước lớn chảy xiết, đến chiều 8-10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.