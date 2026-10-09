Bắc Ninh: Đưa dịch vụ pháp lý đến gần dân hơn

Sát cánh cùng người yếu thế

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Chính (sinh năm 1959, xã Tiên Lục) là một trong các trường hợp được Luật sư Nguyễn Đình Điển (Văn phòng Luật sư Kim Vĩnh An, phường Bắc Giang) trực tiếp hỗ trợ. Từng tham gia chiến đấu tại khu vực biên giới năm 1979 thuộc Sư đoàn 338 và bị thương, ông Chính xuất ngũ trở về địa phương và được hưởng chế độ thương binh. Tuy nhiên, do một số vướng mắc, chế độ của ông sau đó bị tạm dừng, thậm chí phải hoàn trả khoảng 31 triệu đồng đã nhận trước đó. Nhiều năm qua, khi sức khỏe ngày một giảm sút, việc tìm lại hồ sơ cũ để xác minh quá trình cống hiến của ông Chính tưởng chừng bế tắc.

Các thành viên Văn phòng Luật sư Kim Vĩnh An tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.

Thấu hiểu hoàn cảnh của người cựu chiến binh, Luật sư Nguyễn Đình Điển đã quyết định nhận hỗ trợ miễn phí. Không ngại khó khăn, Luật sư Điển cùng ông Chính trở lại chiến trường xưa tại khu vực cột mốc 54 (xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) - nơi gắn liền với những ngày tháng chiến đấu gian khổ. Đồng thời, Luật sư Điển tìm về Sư đoàn 338 để tra cứu quyết định nhập ngũ, hồ sơ phục vụ và liên hệ bệnh viện nơi ông Chính điều trị trước đây để thu thập căn cứ xác minh thương tích. Từ những đầu mối quan trọng này, hồ sơ được củng cố chặt chẽ và nộp lên Ban Chỉ huy Quân sự xã Tiên Lục để xem xét theo quy định. Luật sư Điển chia sẻ: “Tôi sẽ đồng hành cùng ông Chính đến khi có kết quả cuối cùng. Nếu đủ điều kiện, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ thực hiện thủ tục truy lĩnh lại khoản chế độ bị gián đoạn”.

Hành trình lặn lội tìm lại chứng cứ thể hiện rõ tâm huyết và trách nhiệm của người luật sư với vụ việc phức tạp, kéo dài. Từ câu chuyện của ông Chính có thể thấy, vai trò của luật sư không chỉ dừng ở tư vấn hay tranh tụng tại tòa, mà còn là sự đồng hành, tháo gỡ vướng mắc cho người dân ngay ở cơ sở.

Mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ

Cụ thể hóa định hướng đưa dịch vụ pháp lý đến gần người dân, thời gian qua, Đoàn Luật sư thành phố đã chủ động phân công các tổ chức hành nghề và luật sư thành viên về tận cơ sở tuyên truyền, tư vấn cho người dân, nhất là đối tượng yếu thế, đồng bào vùng sâu, xa những quy định gắn liền với đời sống thường nhật.

Đoàn Luật sư thành phố thống nhất chọn ngày 9/10 (thứ Sáu) là ngày trợ giúp pháp lý miễn phí. Từ ngày 15/9 đến hết ngày 30/11/2026, Đoàn tập trung mở đợt cao điểm tư vấn, hướng dẫn pháp luật, hỗ trợ giải quyết vướng mắc, tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đại diện theo ủy quyền trong các vụ việc theo quy định.

Mới đây, Đoàn phối hợp cùng UBND xã Kiên Lao tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho hơn 200 cán bộ, hòa giải viên và đại diện Nhân dân. Chương trình tập trung vào các lĩnh vực như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở... Đáng chú ý, các luật sư đã dành phần lớn thời lượng để giải đáp các tình huống thực tế do người dân đặt ra, giúp họ định hình rõ phương án xử lý đúng luật cho từng vụ việc.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình này, Luật sư Giáp Thị Vân, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố nhấn mạnh: “Việc tháo gỡ, giải đáp trực tiếp các tình huống thực tế giúp người dân và cán bộ cơ sở dễ hiểu, dễ vận dụng. Khi vướng mắc pháp lý được nhận diện và hướng dẫn xử lý kịp thời ngay từ đầu, nhiều mâu thuẫn được giải quyết dứt điểm tại cộng đồng, tránh phát sinh tranh chấp phức tạp, kéo dài”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đoàn Luật sư thành phố đã cử lực lượng về các địa bàn như Tân Sơn, Sa Lý, Sơn Động... tổ chức hàng chục chương trình tuyên truyền và trợ giúp pháp lý lưu động. Không chỉ dừng lại ở công tác phổ biến kiến thức, các luật sư còn trực tiếp tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Số liệu thống kê ghi nhận, riêng trong quý III/2026, Đoàn đã phân công luật sư tham gia 303 vụ án chỉ định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Tinh thần trách nhiệm và sự tham gia của đội ngũ luật sư trong từng vụ án chính là yếu tố quan trọng bảo đảm cho người nghèo, đối tượng chính sách và người yếu thế được tiếp cận công lý một cách bình đẳng.

Nhằm đưa dịch vụ pháp lý đến gần với người dân, năm 2026, Đoàn Luật sư thành phố Bắc Ninh thống nhất chọn ngày 9/10 (thứ Sáu) là ngày trợ giúp pháp lý miễn phí trong toàn Đoàn. Đồng thời từ ngày 15/9 đến hết ngày 30/11/2026, Đoàn tập trung mở đợt cao điểm tư vấn, hướng dẫn pháp luật, hỗ trợ giải quyết vướng mắc, tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đại diện theo ủy quyền trong các vụ việc theo quy định.

Đại diện Đoàn Luật sư thành phố thông tin, trong đợt cao điểm này, lực lượng từ các văn phòng luật sư sẽ được huy động tối đa. Người dân có vướng mắc chỉ cần mang hồ sơ, tài liệu liên quan đến các tổ chức hành nghề trên địa bàn để được nghiên cứu, tư vấn hướng xử lý hoặc hướng dẫn các thủ tục tiếp theo.

Việc đưa hoạt động trợ giúp pháp lý về tận cơ sở không chỉ tháo gỡ từng vụ việc cụ thể mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng. Sự đồng hành của đội ngũ luật sư đang trở thành điểm tựa pháp lý, giúp người dân chủ động bảo vệ quyền lợi chính đáng và giảm thiểu các tranh chấp kéo dài tại địa phương.