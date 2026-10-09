Hướng dẫn trình tự, thủ tục gây nuôi động vật nguy cấp, quý, hiếm và động vật thuộc Phụ lục CITES

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong quý III/2026, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 39.716 vụ việc vi phạm về hàng hóa, tăng 24,38% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số vụ hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ tăng 180,69%. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 5.696 tỷ đồng.