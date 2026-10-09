Hướng dẫn trình tự, thủ tục gây nuôi động vật nguy cấp, quý, hiếm và động vật thuộc Phụ lục CITES
Gây nuôi động vật hoang dã vì mục đích thương mại đang mở ra hướng tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Để hoạt động đúng quy định, hạn chế nguy cơ lợi dụng gây nuôi để mua bán trái phép động vật hoang dã, các ngành chức năng đã có hướng dẫn và quản lý chặt chẽ ngay từ khâu đăng ký.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-gay-nuoi-dong-vat-nguy-cap-quy-hiem-va-dong-vat-thuoc-phu-luc-cites-post911487.html