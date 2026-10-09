Quảng Trị: Tìm thấy, cất bốc bốn hài cốt liệt sĩ Lào

Ngày 9/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tiếp tục hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" của Ban Chỉ đạo quốc gia, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tìm kiếm, cất bốc được bốn hài cốt liệt sĩ ở trong các hang đá tại tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập tại tỉnh Khăm Muồn.

Trong bốn hài cốt vừa được tìm thấy, có một hài cốt tìm thấy tại khu vực bản Noỏng Ping (xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha) và 3 hài cốt tìm thấy tại khu vực bản Phôn Khăm (xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay).

Hài cốt được tìm thấy tại khu vực bản Noỏng Ping cùng các di vật gồm hai mảnh tăng bộ đội, một mảnh võng bộ đội và một vỏ đạn AK.

Ba hài cốt tìm thấy tại khu vực bản Phôn Khăm gồm: Hài cốt số 1 được tìm thấy cùng các di vật là ba mảnh tăng bộ đội, một vỏ lon thịt hộp, hai thỏi pin, một đầu đạn và một mảnh gang bom.

Hài cốt số 2 được tìm thấy cùng các di vật gồm hai mảnh tăng bộ đội, một viên đạn trung liên, một đầu đạn và một đế dép cao su. Hài cốt số 3 được tìm thấy cùng các di vật gồm ba mảnh tăng bộ đội, một vỏ lon thịt hộp, một đoạn dây điện, hai viên đạn trung liên và một lọ thuốc penicillin.

Video: Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm thấy, quy tập bốn hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật đã được Đội tìm kiếm, quy tập đưa về nhà quàn, bảo quản chu đáo để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin, tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

Theo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, điều kiện tìm kiếm còn hạn chế và thông tin về liệt sĩ ngày càng ít, tuy nhiên các cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực bám địa bàn, phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với Tổ quốc, quê hương.